Sağlıksızlığını göstermek için iki sene saklanan hazır yemekler çürümedi

Britanya’da hazır yemeklerin (fast food) sağlıksızlığını göstermek isteyen bir kişi son iki senede hamburger, pizza gibi yiyecekleri buzdolabında sakladı. Yiyeceklerin buzdolabında bozulmadan aynı şekilde kaldığı gözlendi.

Yaklaşık iki senedir bozulmadan duran yiyecekler. Fotoğraf: Elifgkandemir/TikTok

Araştırmalara göre Britanya’daki insanların yüzde 80’i düzenli olarak hazır gıdayla besleniyor. Hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp kısa sürede yemeye hazır hale gelen, çoğunlukla seri üretim yoluyla üretilip satılan bu gıdaların zararları bilim insanları tarafından sıklıkla vurgulanıyor.

Hazır yiyeceklerin sağlıksızlığını bir kez daha gözler önüne seren bir video iTiktok’taki bir kullanıcının obeziteyle mücadeleye yardımcı beslenme uzmanı annesinin buzdolabını görüntülemesiyle ortaya çıktı.

Videoda buzdolabının pizza, hazır kek, hamburger, patates gibi işlenmiş gıdalarla dolu olduğu görülüyor. ‘Elifgkandemir’ isimli kullanıcı, videoda annesinin bu ürünleri iki senedir biriktirdiğini ve hala bozulmadığını söylüyor.

Binlerce yorum alan görüntü 4 milyondan fazla kez görüntülendi. Videonun sonunda ise ”Hala o burgeri yemek istiyor musunuz?” sözleri duyuluyor.

Yorumlarda hazır yemeklerin su içermediği için çürümediği bu yüzden de ‘sağlıksız’ olarak tanımlanamayacağı gibi görüşler de olsa büyük çoğunluk yiyeceklerin ‘ölümsüzlüğünden’ rahatsız olmuş gibi görünüyor.