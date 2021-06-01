İç yazışma sızdı: En büyük gıda firmasının ürünlerinin en az yüzde 60’ı sağlıksız

Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle ürünlerinin yüzde 60’ından fazlasının ‘sağlıklı’ tanımını karşılamadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Financial Times’ın haberine göre, şirketin üst düzey yöneticileri arasında dönen bir iç yazışmadaki sunum, skandalı ortaya koydu. Buna göre ürünlerinin çoğu sağlıklı tanımına uymadığı gibi bazı kategorilerde ve ürünlerde ne kadar iyileştirme yapılırsa yapılsın sağlıklı olması mümkün değil.

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Haberde, şirketin ürünlerini değerlendirmek için Avustralya’daki sağlık derecelendirme sistemi örnek gösterildi. Bu sistemde beş yıldız üzerinden gıdalar puanlanıyor ve gıda sektörünü değerlendiren, kar amacı gütmeyen uluslararası kurumlar tarafından kullanılıyor. 3,5 yıldız sağlıklı gıda tanımı için sınır kabul ediliyor.

Nestle’nin ürettiği yiyecek ve içeceklerden, ‘hayvanlara yönelik ve tıbbi beslenme ürünleri hariç’, gelirlerine göre yalnızca yüzde 37’si bu sistemde 3,5 üstü puan alabildi.

Basına sızan sunumda, Nestle’nin gıda ürünlerinde yüzde 60, içeceklerde yüzde 96, şekerleme ve dondurma ürün grubunda ise yüzde 99 oranında bu sınırın geçilemediği belirtildi.

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Su ve süt ürünlerinde sonucun daha iyi olduğu görüldü. Bu gruplarda sırasıyla yüzde 82’si ve yüzde 60’ı sağlıklı tanımını karşıladı.

Verilere bebek maması, hayvan maması, kahve ve özel sağlık durumlarına yönelik ürünler dahil edilmedi. Bu da verilerin Nestle’nin toplam yıllık gelirinin (100 milyar dolar) yarısını kapsadığı anlamına geliyor.

Haberdeki bir başka ayrıntı ise sektör genelinde durumun ne kadar vahim olabileceği konusunda fikir verdi. Beslenmeye Erişim Vakfı (Access to Nutrition Foundation) tarafından hazırlanan ‘daha sağlıklı beslenmeye erişim sağlayan’ şirketlerin değerlendirildiği endekste 2018’de Nestle ilk sırada yer alıyordu.