2021’de 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek

Pandemiyle birlikte dünyada cinsiyet eşitliği daha da kötüleşti. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, bu yıl 2019’a göre 13 milyon daha az kadın istihdam edilecek.

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2021’de dünyada çalışma çağındaki kadınların yüzde 43,2’si işe alınacak. Bu oran erkeklerde ise yüzde 68,6.

Raporda, “2021’de iş anlamında kadınlar açısından öngörülen büyüme erkeklerininkinin önüne geçerken bu, kadınları pandemi öncesi istihdam seviyelerine taşımak için yeterli olmayacak” dendi.

Kadın istihdamı en fazla ABD’de düştü

ILO raporunda, 2019-20 döneminde kadınların istihdam oranının yüzde 4,2, erkeklerininkinin yüzde 3 düştüğü, kadınların istihdamında en büyük düşüşün yüzde 9,4 ile Amerika’da yaşandığı vurgulandı.

Kadın istihdamındaki düşüşte ABD’yi yüzde 4.1 ile Arap ülkeleri, yüzde 3,8 ile Asya Pasifik ülkeleri, yüzde 2,5 ile Avrupa ile Orta Asya ve yüzde 1,9 ile Afrika izledi.

ILO ayrıca, ILO, salgın sırasında kadınların işlerini kaybetmemesi ve hızla yeniden istihdam edilmesi için önlemler alan ülkelere Şili ve Kolombiya örneklerini verdi. Bu ülkelerde yeni işe alımlarda kadınlar için daha yüksek ücret sübvansiyonu uygulandığı bildirildi.

Salgın sürecinde ayrıca Kolombiya ve Senegal’in kadın girişimcileri güçlü biçimde destekleyen ülkeler arasında yer aldığına, Meksika ve Kenya’da kadınların kamu istihdam programlarından fayda sağlamasını temin etmek için kotalar belirlendiğine işaret edildi.