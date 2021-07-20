Pandemi de Dünya’yı rahatlatmadı: Karbon emisyonunda rekora doğru

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) pandeminin ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye ayrılan paranın yalnızca yüzde 2’sinin temiz enerji için harcandığını, bu nedenle karbon emisyonunun 2023 yılına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını bildirdi.

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Ülkeler, Covid-19 pandemisi boyunca, çoğunlukla çalışanlar ve işletmeler için acil durum mali yardımı kapsamımda 16 trilyon dolar tahsis etti. Ancak bunun sadece 380 milyar doları temiz enerji projelerine aktarıldı.

2023’te rekor seviyede olacak

Tüm harcama planlarının hayata geçirilmesi halinde, küresel karbon emisyonunun 2023’te rekor seviyeye ulaşacağı ve sonraki yıllarda artmaya devam edeceği belirtiliyor.

Pandemide sokağa çıkma kısıtlamaları ve seyahat kısıtlamaları geçen yıl karbon kirliliğinin kısa bir süreliğine düştüğünü gösterse de atmosferdeki gezegeni ısıtan gazların konsantrasyonu hala artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) emisyonun 2030’a kadar yılda ortalama yüzde 7’den fazla düşmesi gerektiğini söylüyor.

Rekor kıran sıcak hava dalgalarının Kuzey Amerika’yı hırpaladığı ve Batı Avrupa’nın bazı bölgelerinin eşi benzeri görülmemiş bir sel altında kalmasıyla birlikte, iklim değişikliğinin etkileri gelişmiş ekonomileri bile her zamankinden daha sert vuruyor.

IEA’nın haziran ayında hazırladığı bir rapora göre, dünyanın 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşması için yıllık yeşil yatırımın yedi kattan fazla artması gerekiyor. Rakamın 2020’deki 150 milyar dolardan 2030’a kadar 1 trilyon doların üzerine çıkması gerekiyor.

IEA, tüm ülkelerin özel ve kamu fonlarını iklim, sağlık ve ekonomik fayda sağlayacak yeşil projelere yönlendirme fırsatını kaçırdığını söyledi.