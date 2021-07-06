Koç Holding, 2050’de karbon nötr olma yolunda bir adım daha attı

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmalarını küresel ölçekte yürüttüğü işbirlikleriyle büyüten Koç Holding, 2050’de karbon nötr olma yol haritasında önemli bir adım daha attı. Sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen kuruluşları bir araya getiren ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD) destek veren şirketler arasına katıldı.

İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü, iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve oluşabilecek fırsatların yönetilmesini, bu doğrultuda hedefler belirlenmesini hedefliyor.

CEO Levent Çakıroğlu bu hamleyi şöyle değerlendirdi: “Topluluğumuzun düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda bu görev gücünün ortaya koyduğu çerçevenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezine koyduğu, aynı zamanda dijital dönüşümü hızlandıracak ve rekabetçi üstünlük sağlayacak bir ekonomik büyüme modeli olarak konumlandırdığı Yeşil Mutabakat’ı yakından takip ediyor, çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Önümüzdeki dönemde detaylarını kamuoyuyla paylaşacağımız karbon dönüşüm yolculuğumuzun stratejik parçalarından birini Koç Topluluğu düzeyinde iklim değişikliği odağındaki risk ve fırsatları dikkate alarak ortaya koyacağımız hedefler oluşturacak. Bu süreçte TCFD’nin belirlediği küresel çerçeveyi önemli rehberlerimizden biri olarak alacağız.”

‘Çalışmaları daha ileri taşıyacağız’

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını ‘Geleceğe. Birlikte’ stratejisi çerçevesinde yönettiklerini vurgulayan Çakıroğlu şu ifadeleri kullandı: “Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak ‘Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye’deki ilk şirket olduktan sonra, şimdi de İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’nde yer alarak bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.”