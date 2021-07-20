Ziraat, batık krediler nedeniyle gayrimenkul zengini

Ziraat Bankası’nın ödenmeyen krediler nedeniyle portföyüne eklenen gayrimenkuller 2017 yılından bu yana sekiz kat artarak 5,3 milyar liraya yükseldi.

Fotoğraf: Ziraat Bankası

Son yıllarda özellikle kamu bankalarının öncülüğünde ‘kredi patlaması’ yaşanırken, bu ‘batık kredi’ miktarının da artmasına neden oldu. Krediler ödenmeyince binlerce ipotekli konut, arsa, tarla, fabrika ve dükkan vasıflı gayrimenkul bankaların eline geçti. Bankalarsa yasa gereği satmak zorunda oldukları gayrimenkuller için sitelerinde ilana çıkıyor.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre 2017 yılı sonunda 672 milyon 899 bin lira olan söz konusu rakam, 2018 yılında 1 milyar 227 milyon 120 bin liraya yükseldi. 2019 yılında ise bankanın alacaklarından dolayı edindiği gayrimenkullerin toplamı dört kata yakın kat artarak 4 milyar 753 milyon liraya çıktı.

Bireysel alacaklardan dolayı bankanın uhdesine geçen gayrimenkullerin değeri 2018 yılında 17 milyon 591 bin lirayken, 2019’da 18 milyon 767 bin lira oldu.

Zirai alacaklardan dolayı edindiği gayrimenkullerin toplamı 2018’de 100 milyon 315 bin lirayken 2019’da 150 milyon 770 bin oldu.

Ticari alacaklarından dolayı Ziraat Bankası’nın eline geçen gayrimenkullerin toplamı 2018 yılında 1 milyar 109 milyon 214 bin lira iken 2019 yılında 4 milyar 584 milyon 56 bin liraya yükseldi.

Ticari alacaklar

Bireysel, ticari ve zirai alacaklar nedeniyle edindiği gayrimenkullerin miktarı 2020 yılında 5 milyar 334 milyon liraya çıkarken, Mart 2021 sonu itibariyle bu rakam 5 milyar 375 milyon 894 bin lira oldu. Bunun 8 milyon 90 bin lirası bireysel alacaklardan, 126 milyon 832 bin lirası zirai alacaklardan, 5 milyar 240 milyon 912 bin lirası ise ticari alacaklardan kaynaklandı.

Halihazırda toplam 1685 adet gayrimenkul Ziraat Bankası tarafından vitrine kondu. Ancak bankanın ödenemeyen krediler dolayısıyla portföyünde kaç adet gayrimenkul olduğu tam olarak bilinmiyor.