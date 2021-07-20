Gazeteci Erk Acarer’in evine tehdit mesajı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan gazeteci Erk Acarer, evinin bahçesinde “Sen bekle” yazılı tehdit mesajı bırakıldığını duyurdu.

Acarer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, dün akşam evinin bahçesinde “Sen bekle” yazılı kağıt ile pişmiş yumurta bırakıldığını, sabah saatlerinde polisin kendisine bilgi verdiğini kaydetti.

Gazeteci şunları yazdı: “Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman hükümeti sorumlu olacak.”

Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar.Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi. Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak. pic.twitter.com/sjnVLNrqER — Erk Acarer (@eacarer) July 20, 2021

Acarer, 7 Temmuz’da yine evinin bahçesinde yumruklu ve bıçaklı saldırıya uğramıştı.