Gazeteci Erk Acarer’in evine tehdit mesajı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan gazeteci Erk Acarer, evinin bahçesinde “Sen bekle” yazılı tehdit mesajı bırakıldığını duyurdu.
Acarer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, dün akşam evinin bahçesinde “Sen bekle” yazılı kağıt ile pişmiş yumurta bırakıldığını, sabah saatlerinde polisin kendisine bilgi verdiğini kaydetti.
Gazeteci şunları yazdı: “Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman hükümeti sorumlu olacak.”
Acarer, 7 Temmuz’da yine evinin bahçesinde yumruklu ve bıçaklı saldırıya uğramıştı.