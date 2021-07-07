Gazeteci Erk Acarer: Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım

Parası nerden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın.



İki kardeşten biri, hiç İngiltere'ye gitmedi. Diğerini lösemi tedavisinden sonra 6 aylığına ben gönderdim. İki genç de ağızlarına alkol sürmemiştir.



Senin gibi soytarılar için bunların hiçbir önemi yok @eacarer