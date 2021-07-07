Gazeteci Erk Acarer: Berlin’de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım

Gazeteci Erk Acarer, Almanya’nın başkenti Berlin’deki evinin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını söyledi.
Acarer daha sonra olayı duyurduğu tweet’i alıntılayarak “Hayati bir riskim yok hastaneye gidiyoruz. Failleri biliyorum. Asla faşizme teslim olmayacağım. Kimse endişelenmesin bu günler geçecek” diye yazdı.
Acarer 24 Nisan’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef alınmıştı.
Soylu, kendisini istifaya çağıran Acarer hakkında, “Parası nerden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın” demişti.