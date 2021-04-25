AKP’li rektör yardımcısı, gazeteci zehirleme önerisinde bulundu

AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Kemalettin Aydın, Twitter üzerinden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, gazeteci Erk Acarer’i zehirleme önerisinde bulundu.
Süreç AKP genel merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain kullanırken çekilmiş görüntüsünü ortaya çıkaran AKP Çocukları isimli Twitter profilinin dün ismi 2 milyar dolar dolandırıcılığa karışan Thodex kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer’in Soylu’yla çekilmiş fotoğrafını paylaşmasıyla başladı.
Bir sonraki tweet’te ise Özer’in yanında oturan kişi için Soylu’nun yeğeni dendi.
Söz konusu kişinin pahalı arabalarla çekildiği fotoğraflar ve videoların yayılması üzerine Soylu, “Özer, yazılımcı gençlerle verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir” diye açıklama yaptı.
Hem gazeteciye hem vekile tehdit
Bu paylaşamı eleştiren BirGün yazarı Acarer ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Soylu tarafından hedef gösterildi.
Chevrolet Camaro model arabalarla videoları olan yeğeni hakkında ’21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan genç’ diyen Soylu, Atay’ın hesabını etiketleyip şunları yazdı: “Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi. Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun. Çukur.”
Acarer ise AKP Çocukları’nın paylaşımını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı: “Abi kardeş İngiltere’de dil eğitimi aldılar. Her gece kulüplerde, alkollü partilerde takılırlardı. Burada dinci orada cluber… Dayılarına çekmişler, o da DP yıllarında don alır, otel barından Miller içer partiye ödetirdi. Yalan, riya, sahtekarlık. Ne güzel şeysin Siyasal İslam.”
Soylu, kendisini istifaya çağıran Acarer hakkında şunları yazdı: “Parası nerden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın. İki kardeşten biri, hiç İngiltere’ye gitmedi. Diğerini lösemi tedavisinden sonra 6 aylığına ben gönderdim. İki genç de ağızlarına alkol sürmemiştir. Senin gibi soytarılar için bunların hiçbir önemi yok.”
Bunun üzerine AKP’li rektör yardımcısı Kemalettin Aydın, bakanın paylaşımının altına şu ifadelerle Acarer’i zehirlemeyi önerdi: “Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin ( C₂₁ H₂₂ N₂ O₂) olmalı. (İlaç dozunda diyelim)”
TTB: Soruşturma başlatılacak
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Twitter paylaşımında Aydın hakkında soruşturma başlatılacağı şu ifadelerle duyuruldu: “SBÜ Rektör Yardımcısı Dr. Kemalettin Aydın’ın sosyal medya hesabından zehirli madde öneren, hekimlik değerlerine aykırı paylaşımının meslek etik ilkeleri ve deontoloji kuralları ışığında soruşturulması için gerekli işlemler başlatılacak ve takipçisi olunacaktır.”