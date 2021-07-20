Marmara’ya dökülen çay siyaha büründü

Marmara Denizi’ndeki Erdek Körfezi’ne dökülen Gönen Çayı, fabrikaların atıklarını boşaltması nedeniyle her geçen gün daha fazla kirleniyor.

Fotoğraflar: DHA

Marmara Denizi bir süredir kirlilikten kaynaklanan müsilajla boğuşurken, denize dökülen çayların kirliliği gündeme gelmeye devam ediyor. Bursa’daki Nilüfer Çayı sanayi atıkları nedeniyle denize dökülene kadar kirlenirken, benzer görüntüler Balıkesir’de de kayda geçti.

Gönen Çayı, Balıkesir’deki Kaz Dağları’ndan başlayarak 134 kilometrelik güzergahı izleyip Marmara Denizi’nin güneybatısında bulunan Erdek Körfezi’ne dökülüyor.

DHA tarafından çekilen fotoğraflarda, çayın kirlilik nedeniyle siyaha büründüğü, berraklığından eser kalmadığı görüldü.

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, Gönen Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşlarının atıklarını çaya boşalttığını ifade etti.

Mutlu, jelatin fabrikası, deri fabrikaları ve yenilenebilir enerji işletmesi atıklarının arıtılmadığını belirterek kirliliği engellemek için yapılan çalışmaların yeterli olmadığını kaydetti.

GÜMÇED yöneticisi, 2017 yılındaki Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı sonrası ne gibi adımlar atıldığını bilmediklerini, bunların açıklanması gerektiğini belirterek şunları dile getirdi: “Çayda 14 farklı balık türünün yaşadığı söyleniyor ama maalesef bu çayda değil 14, iki balık türünün yaşadığına inanmak bile gerçekten çok zor. Bu kirlilik çayda yaşayan canlıların da neslinin hızlı bir şekilde tükenmesine yol açıyor.”