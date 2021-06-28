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Yaramazlara biraz batar!

Denize ‘katran gibi’ dökülen çay, çıkış noktasında ‘içilebilir seviyede’

Bursa’da sanayi atıkları nedeniyle siyaha dönen Nilüfer Çayı’nın çıkış noktası fotoğraflandı. Suyun içilebilir seviyede bulunduğu belirtildi.

Çayın başlangıç noktası… (Fotoğraflar: DHA)

Marmara Denizi’nde kirlilik nedeniyle ortaya çıkan ‘deniz salyası’ (müsilaj) gündemdeki yerini korurken, çayın denize döküldüğü bölümde rengin siyaha dönmesi dikkat çekmişti. Çevreciler, çay için ‘katran gibi’ benzetmesi yapmıştı.


Çayın bitiş noktası…

Nilüfer Çayı’nın Uludağ’ın eteklerindeki Soğukpınar bölgesinde bulunan çıkış noktası fotoğraflandı. Suyun berraklığı, denize dökülene kadar geçen sürede ne kadar büyük bir kirliliğe maruz kaldığını gösterdi.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, çayın 200 kilometre yol katedip Marmara’ya döküldüğünü belirtirken, kaynak noktası Aras Şelalesi’nde suyun içilebilir nitelikte olduğunu söyledi.

Güler, yedi-sekiz yıl önce kentin yöneticilerine rapor sunduklarını, onların da kendilerine arıtma tesisi kurulacağı yönünde söz verdiğini belirterek halen arıtma tesisi yapılmadığını kaydetti.

Marmara nasıl kirlenmesin: Nilüfer Çayı ‘katran gibi’

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