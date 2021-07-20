Çin’de sel: 10 binden fazla kişi sığınaklara taşındı

Çin’in Henan eyaletinde sağanak yağmurdan kaynaklanan sel 10 binden fazla kişinin sığınaklara taşınmasına sebep oldu.

Fotoğraf: Reuters

Eyalet başkenti Zhengzhou’da bir saat içinde 20 cm’den fazla yağmur yağdı. Şu ana kadar en az üç kişinin öldüğü tespit edilirken yağış, şehrin metro sistemine taşarak yolcuları suda mahsur bıraktı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Shaolin Tapınağı da ağır hasar aldı.

Şu ana kadar en az üç kişinin öldüğü tespit edilirken yağış, şehrin metro sistemine taşarak yolcuları suda mahsur bıraktıhttps://t.co/8NL9Y5xUyV pic.twitter.com/klmj7MDSHM — Diken (@DikenComTr) July 20, 2021

Seller, Çin’in yağışlı ikliminde sık görülmesine rağmen, ülkenin hızlı kentleşmesi ve iklim krizi nedeniyle son yıllarda etkisini çok daha fazla göstermeye başladı.

Bu yaz Çin’in birçok yerinde ‘aşırı hava olayları’ meydana geldi. Siçuan eyaletinin yüz binlerce sakini bu ay seller ve toprak kaymaları nedeniyle taşınmak zorunda kaldı.

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, aşırı hava riskinin şu anda Çin’de yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde yüksek olduğunu ancak hızlı kentleşme nedeniyle büyük şehirlerin çevrelerinde de hızla bir tehdit haline geldiğini kaydetti.

Greenpeace International’dan Liu Junyan, Çin medyasına şunları söyledi: “Yüksek yoğunlukta nüfus, altyapı ve ekonomik faaliyet nedeniyle, kentsel alanlarda iklim tehlikelerine maruz kalma ve kırılganlık daha yüksektir. Şehirler, toplam emisyonların yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir sektörüdür.”