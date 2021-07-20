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Yaramazlara biraz batar!

Üç yılda 29 bin kişiye ‘Erdoğan’a hakaret’ten dava

Son üç yılda, 29 bin 89 kişi hakkında ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten dava açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılına ilişkin adli istatistikleri yayınlandı.


Buna göre geçen yıl ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması ile 152’si yabancı uyruklu 9 bin 773 kişi yargı önüne çıktı. Bu kişilerden 84’ü 12-15, 206’sı da 15-18 yaşlarındaki çocuklardı. 18 yaş üzerinde ise 8 bin 235’i erkek, 1096’sı kadın 9 bin 331 kişi yargılandı.

Bu kişilerden 3 bin 655’i mahkumiyetle cezalandırılırken 1519 kişi beraat etti. 3 bin 736 kişi hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 1013 kişi hakkında yetkisizlik, görevsizlik, 706 kişi hakkında ise davanın düşmesi, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi gibi kararlar alındı.

Açılan davaların yüzde 34,4’ü mahkumiyet, yüzde 35,1’i hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlandı. Beraat edenlerin oranı 14,3’te kaldı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 2018 yılında 6 bin 326 dava açılırken bu sayı 2019 sonunda 13 bin 990’a çıktı.

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