Eski KKTC cumhurbaşkanı: Devletlerin itibarı binalarının ihtişamıyla ölçülmez

Eski KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘külliye ve millet bahçesi müjdesi’ni eleştirdi: “Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere , insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür.”

Fotoğraf: AA

Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle dün KKTC meclisinde konuşmuştu.

Ülkenin ‘doğru düzgün cumhurbaşkanlığı binası ya da meclis binası bulunmadığını’ öne süren cumhurbaşkanı, şunları söylemişti: “Bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki bina malum bu İngilizlere ait bir gecekondu. Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kıbrıs Türklerine ait devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım.“

Facebook paylaşımında Erdoğan’ın bu ‘müjde’sine tepki gösteren Akıncı, şunları kaydetti: “KKTC cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939’dur. Dr. Fazıl Küçük’ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık.

‘Gecekondu’ yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz ihtiyaca göre , yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler. Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere , insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür.”