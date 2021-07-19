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Erdoğan’ın KKTC’ye ‘müjdesi’: Külliye ve millet bahçesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’de külliye ve millet bahçesi inşaatının yakında başlayacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bugün ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle KKTC’ye gitti. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerine hitap etti.


Erdoğan, “Sizlere birkaç gündür gündemde olan müjdemi vermek istiyorum” diyerek, KKTC’ye bir müjdesinin olduğunu yönünde 16 Temmuz’daki açıklamasını anımsattı.

KKTC’nin doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı binası ya da meclis binası bulunmadığını belirten cumhurbaşkanı, “Bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina malum bu İngilizlere ait bir gecekondu” dedi.

Erdoğan, ülkede yeni bir ‘cumhurbaşkanlığı külliyesi’ yapılacağını, inşaatın yakında başlayacağını belirterek, külliye için Metehan bölgesinde 500 dönümlük arazinin tahsis edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kıbrıs Türklerine ait devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım. Mimarımız güzel bir çalışmayla projeyi ortaya çıkardı. Bizzat ben de takip ettim. Ardından hemen işin statiklerine ve inşaatına gireceğiz. Fazla zamanımız yok. Bu binanın müze haline getirilerek gelecek nesillere bırakılmasının isabet olacağını düşünüyorum.”

‘Er geç kabul edecekler’

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

* 50 yılı aşkın süredir devam eden müzakereler bir sonuca ulaşamadı. Konuşulmadık konu kalmadı. Rum tarafının kendilerini adanın tek sahibi olarak görmeleri çözümsüzlüğü getirdi. Yıllardır reddettikleri federasyon modeli görüntüsünü savunmuş görünerek samimiyetsizliklerini sürdürüyorlar. Adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk var. Uluslararası toplum da bu gerçeği er ya da geç kabul edecek.

‘Yok sayıyorlar’

* (KKTC cumhurbaşkanı) Ersin Tatar tarafından Cenevre’de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz, veremeyiz. Kıbrıs Türk’ünün önünde kurulmaya çalışılan tuzakları hep birlikte bozacağız. Aydınlık geleceğimizi de birlikte inşa edeceğiz.

* Rum tarafı Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını yok saymayı ısrarla sürdürüyor. Doğu Akdeniz’deki işbirliği alanlarını ele almak üzere AB’ye bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdim. Yapıcı teklifimize henüz yanıt alamadık. Bizim kimsenin toprağında, hakkında gözümüz yoktur. Niyetimiz gerginlik değil. Rum tarafının Kıbrıs Türk’ünün hakknı yok sayarak atacağı her adımın karşısında olduğumuzun altını çiziyorum. 

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