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Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin dört günlük kaza bilançosu: 17 ölü, 124 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın derlediği bilgilere göre, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde, dördüncü gün olan bugün ölümlü kaza olmadı.


İkisi Düzce, biri Kocaeli, biri de İstanbul’da meydana gelen kazalarda ise 19 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar hastanelerde tedavide.

Kurban Bayramı tatilinin ilk üç günündeki trafik kazalarında 17 kişi yaşamını yitirmiş, 105 kişi yaralanmıştı.

Böylelikle tatilin ilk dört gününde ölen sayısı değişmezken, yaralı sayısı 105’ten 124’e çıkmış oldu.

Tatil 25 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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