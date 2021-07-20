Aşkı arayanlara bilimsel tavsiye: Arkadaşlarınızı gözden geçirin

Her ne kadar popüler inanış ‘ilk görüşte aşk’, ‘tutkudan doğan ilişkiler‘ yönünde olsa da yeni bir araştırma romantik ilişkilerin üçte ikisinin uzun süreli arkadaşlıkla başladığını gösteriyor.

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Araştırmanın baş yazarı Kanada’daki Victoria Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Danu Stinson sevgililiğe giden arkadaşlığın yaygın olduğu halde bilimsel olarak yeterince üzerinde çalışılmamış bir alan olduğu düşüncesiyle yola çıkmış.

20 yıldır ilişki başlangıçları üzerine çalışan Stinson birçok katılımcının bür süredir tanıdığı arkadaşıyla romantik bağlar kurduğunu belirtmesi üzerine araştırmasında “Parterinizle romantik bir ilişkiye başlamadan önce arkadaş mıydınız?” sorusunun yanıtını aramış.

İlişki başlangıcında ‘önce arkadaş‘ formunun yaygın olmasını bekliyormuş ancak araştırma sonucunda ne kadar baskın olduğunu görünce kendisi de şaşırmış.

Social Psychological and Personality Science dergisinde yayınlanan araştırma dört farklı çalışmadan oluşuyor.

İlk iki çalışmada popüler dergiler ve ders kitapları analiz edildi. İlişki başlatma konusundaki mevcut literatürün baskın şekilde ‘yabancılar arasında kıvılcımlar yaratan romantizm‘ üzerine odaklandığı ve büyük ölçüde ‘arkadaşlar arasında gelişen romantizmi’ görmezden geldiği görüldü.

Daha sonra araştırmacılar farklı yaş gruplarından oluşan 2 bine yakın kişinin 12 yıllık verilerini analiz etti. Bunun sonucunda çiftlerin yüzde 66’sının öncesinde uzun süredir arkadaş olduğu görüldü.

Son çalışmada ise 300 üniversite öğrencisi incelendi ve romantik bir ilişkiye dönmeden önce arkadaşlık evresinin neredeyse 22 ay sürdüğü sonucuna varıldı.

Stinson, bu bulguların insanları, ‘kültürümüzdeki baskın flört senaryolarından‘ kaynaklanan ilişkiler hakkındaki önyargılı fikirlerini yeniden düşünmeye sevk etmesi gerektiğini söyledi. “Flört senaryoları gerçekten biriyle tanışacağınızı ve bir şimşek çakacağını söylüyor” diyen Stinson sözlerini şöyle sürdürdü: “O senaryolara gerçekten inanıyorsan, bir arkadaşınla yakınlaşıp romantik bir ilişkiye başladığın bir durumu hayal etmek zor.“

‘Faydalı arkadaşlar’

Stinson’a göre araştırmadan elde edilen bir başka bulgu da arkadaşlık ile romantik ilişki arasındaki sınırların sanıldığı kadar net olmadığı. Araştırmaya dahil edilen evli çiftlerin üçte ikisi çift olmadan önce arkadaş olduğunu belirtse de çoğu tam manasıyla bir romantik ilişkiye başlamadan önce ‘faydalı arkadaşlar’ olduğunu ifade etti.

Burada sözü edilen fayda cinsellik. ‘Faydalı arkadaşlık’ iki arkadaşın romantik ilişki geliştirmeden yalnızca cinsellik yaşadığı ilişki türünü anlatmak için kullanılan bir terim.

Partner bulmanın belki de hiç olmadığı kadar kolaylaştığı ancak aşkı bulmanın giderek zorlaştığı günümüzde, bu bilimsel verilerin ışığında arkadaşlarınızı gözden geçirmekte yarar var gibi görünüyor.