Tatil dönüşü için uyarılar: Hangi belirtiler dikkate alınmalı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Kurban Bayramı tatili sonrası olası semptomların kontrol edilmesi gerektiğini belirterek beş ila 14 günde corona virüsüyle enfekte olup olunmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

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Geçen cumartesi başlayan bayram tatili, 25 Temmuz’a kadar sürecek. Dokuz günlük tatilde milyonlarca kişi tatil beldelerine giderken, maske haricinde herhangi bir kısıtlamanın bulunmaması, vaka sayılarının da artacağı endişesine neden oluyor.

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Seçil Özkan, Sinovac aşısında ikinci dozun dört, BioNTech’te ise üç hafta arayla yapıldığını, bayramda seyahat edenlerin riski azaltmak için ikinci doz aşılarını olabileceğini ifade etti.

Profesörün tatile gidenlere uyarıları şöyle:

* Kalabalık gördüğümüz, 2 metre mesafeyi kuramadığımız her yerde maske ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar ziyaretlerimizde el öpme yapmamamız gerekiyor. Temastan uzak şekilde bayramlaşmayı, yeme içmede maskeyi sırayla çıkarmayı, açık havada çıkarmaya, kapalı alanda çıkarmamaya çalışma yöntemlerini kullanacağız.

* Bayram tatilinden döndükten sonra bir yerden virüsü aldıysak beş ila 14 günde çıkacak. Döndükten sonra orada dikkatli olduğumuzdan daha çok bu tarafta da dikkatli olmalıyız. Döndüğümüzde toplu yerlere gitmemeye çalışmalıyız, gitmemiz gerekiyorsa maske ve mesafe kuralına uyarak gitmeliyiz.

* Aşılarımızı da randevumuz doğrultusunda yaptırmamız gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmek lazım, aşıyı bulamayan insanlar var. Sağlık personelimiz deli gibi çalıştı ve çok emek verdiler; bu emeklerimiz boşa gitmesin. Biraz daha sabredelim ve aşımızı olalım. Döndüğümüzde bunlara daha özel dikkat edelim çünkü bulaşma olmuş olabilir, biz de hiç belirti olmayıp taşıyor olabiliriz.

* Belirtileri de kendimizde iyi takip etmemiz gerekir. Tatil dönüşünde ateş, eklem ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi şikayetlerimiz olup olmadığını izleyerek, olursa en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyorum.