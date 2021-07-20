Kurban Bayramı manzaraları: Yüzlerce kişi yaralandı; yasak alanlarda kesim yapıldı

Bu yıl da Kurban Bayramı’nda geçen seneleri aratmayacak görüntüler kayda geçti. ‘Acemi kasaplar’ hastanelerin acillerini doldururken, kaçan hayvanlar sahiplerine ter döktürdü.

Bayramın ilk gününde namazın ardından hayvan pazarlarına akın edildi. Çoğunluk kurban kesim yerlerinde hayvanları kestirirken, bazı kişiler yasak olmasına rağmen sokaklarda kesim yaptı.

Sultangazi (Fotoğraflar: DHA)

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yeşillik alanlar, kaçak olarak kurban kesenlerin ilk tercihi oldu. Kurban kesilen alanda “Bu alanın tamamında kurban kesmek yasaktır” yazılı afiş bulunuyordu.

Gaziantep

Gaziantep’te hayvan pazarındaki kesim alanında hayvanların çocukların gözü önünde kesilmesi dikkat çekti.

Yüzlerce yaralı

Yurdun dört bir yanından sabah saatlerinden itibaren ‘acemi kasaplar’ın kendilerini yaraladığı haberi geldi. Kimi kurbanı keserken, kimi de etlerini parçalarken kendini yaraladı. Öğle saatleri itibariyle 900’den fazla kişi hastanelerin acil servislerine giderek tedavi oldu.

Fotoğraf: AA

Ancak her yaralanan ‘acemi’ değildi. Kocaeli’de 1979’dan beri kasaplık yapan Yavuz Özuğurlu, büyükbaş keserken bıçakla kendini yaraladığını, koluna sekiz-10 dikiş atıldığını söyledi.

Bu yılki bayramda da bir ‘klasik’ haline gelen hayvan kovalama sahneleri de yaşandı. İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde kaçan bir hayvan, bir kişiyi metrelerce sürükledi.