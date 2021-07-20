Erdoğan prompter takılınca ‘sinirlendi’: Kim yönetiyor bunu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında iki kez prompter nedeniyle sorun yaşanınca “Kim yönetiyor bunu” diye sordu.

(Videoda başlangıçtan 1.15’e kadar olan bölüm)

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında bugün düzenlenen toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

Ancak iki farklı zamanda Erdoğan’ın konuşmayı okuduğu prompter’da sorun yaşandığı anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı, konuşması sırasında sahnenin kenarındakilere bakarak “Kim yönetiyor bunu” dedi.

Prompter kazası ilk değil

Erdoğan, 2018 yılında Diyarbakır programı kapsamında katıldığı iftarda konuşma yaparken prompterı bozulduğu için uzun bir süre bir süre duraklamıştı.

Geçen yıl da partililere video konferans yoluyla seslenen cumhurbaşkanı, prompter’ın hızına yetişemeyince “Geri al geri al” demiş, ekipten “Canlı yayındayız” uyarısı gelmişti. Erdoğan’ın bunun üzerine dudağını ısırdığı görülmüştü.