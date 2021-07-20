Hindistan’da Covid-19’dan ölenlerin gerçek sayısı milyonlara ulaşmış olabilir

Hindistan’da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı resmi olarak 414 bin dolaylarında. Ancak araştırmalar bu rakamın 3 ile 4,7 milyon arasında olabileceğini gösteriyor.

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Pandemiye bağlı can kayıplarının ele alındığı araştırma Hint ekonomist Arvind Subramanian, Harvard Üniversitesi ve merkezi Washington DC’de bulunan bir düşünce kuruluşundan iki görevli tarafından yapıldı.

Araştırmada, hastalığın pik dönemlerinde sağlık hizmetlerinin ertelendiği veya sekteye uğradığının altı çizilerek ölü sayısının eksik hesaplanmış olabileceği sonucuna ulaşıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede resmi ölü sayısı 414 bin civarında.

Araştırma sonuçlarına göre ise Ocak 2020 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 ila 4,7 milyon. Ancak araştırmacılar net rakam vermenin çok zor olduğunu da vurguluyor.

Araştırma sonucu dünyada Covid-19 verilerinin derlendiği ‘Worldometers’ internet sitesinin rakamlarıyla karşılaştırıldığında da sayı hayli fazla gözüküyor. Worldometers’a göre şu ana kadar tüm dünyada Covid nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı 4 milyon 115 bin 370. Sitede Hindistan için açıklanan ölü sayısı ise 414 bin 513. Bu aynı zamanda Hindistan’ı ABD’nin ardından dünyada en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke yapıyor.

Araştırmada ayrıca salgında milyonlarca kişinin ölmesinin, muhtemelen ülkede 1947 yılında tanık olunan ‘bölünme ve bağımsızlık‘tan sonraki en kötü insani trajedi olduğu da kaydediliyor.