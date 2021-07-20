Çin saatte 600 km hıza ulaşan tren üretti

Hızlı tren üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkan Çin, saatte 600 km hıza ulaşabilen bir tren ürettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Beijing Sangbo Capture

Çin devlet medyasında yer alan haberde, trenin hız denemesinin Kingdao eyaletinde yapıldığından bahsediliyor. Söz konusu tren aynı zamanda dünyanın karada en hızla hareket eden taşıtı olma ünvanını da ele geçirmiş durumda.

Elektromanyetik güçle hareket eden trenin raylarla bir teması bulunmuyor.

Çin mevcut teknolojiyi 20 yıla yakın bir süredir kullansa da şu an herhangi iki şehir ya da kasaba arasında elektromanyetik tren hattı bulunmuyor. Sadece Şangay şehrinde havalimanıyla yakındaki bir kasaba arasında elektromanyetik bir tren hattı var.

Sistemin kullanılmaya başlaması halinde arasında 1000 km mesafe bulunan Pekin ve Şangay şehirlerinin 2,5 saate düşmesi bekleniyor. İki şehir arasındaki seyahat şu an uçakla bile üç saat sürüyor.

Japonya ve Almanya gibi ülkelerin de elektromanyetik trenler üzerinde çalışmalar yürüttüğü biliniyor.