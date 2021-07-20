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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 46 can kaybı, 8 bin 780 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 198 bin 537 test yapıldı. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 olarak kayda geçti.


Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılama haritasını paylaşırken şu notu düştü: “Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir.”

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