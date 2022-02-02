Akşam Postası / 2 Şubat 2022

Yaptırımlara bir adım kaldı: Avrupa Konseyi, Kavala dosyasında ikinci adımı attı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, tutuklu insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne havale etti.

Sedef Kabaş için AYM’ye başvuru

‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) tedbir ve öncelik talepli bireysel başvuruda bulunuldu.

Sadece bir ayda 197 hekim yurt dışı için belge istedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 2022’nin ilk ayında, yurt dışına gitmek üzere iyi hal belgesi için başvuran hekim sayısının 197’yi bulduğunu söyledi. 2012’de 59 olan başvuru sayısının 2021’de 1405’e ulaştığını hatırlatan Fincancı, “Her gün şiddetle yaşamak zorunda kalan, emeklerinin karşılığını bulamayan hekimlerimizi yitiriyoruz, farkında mısınız” diye sordu.

Avukat Hülya Gülbahar: Bozdağ’ın geri gelişi kadın ve çocuklar için kötü haber

Bekir Bozdağ’ın yeniden adalet bakanlığı görevine getirilmesini kadın ve çocuk hakları açısından yorumlayan Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü, avukat Hülya Gülbahar, “Altıncı yargı paketi öncesi yeniden göreve gelmesi kadınlar ve çocuklar için kötü bir haber. Hep birlikte tetikte olmamız gerek” diye uyardı.

Reuters: İran, Türkiye’ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor

İki hafta önce kesildikten sonra tekrar başlayan İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışının günlük taahhüdün ancak yüzde 50’si seviyesinde devam ettiği belirtildi.

Dört çalışandan üçünün ilk derdi pahalılık

Türkiye’de her dört çalışandan üçünün öncelikli derdi enflasyon ve hayat pahalılığı.

Pandemide 250 bin ‘fazladan ölüm’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan, pandeminin başarıyla yönetilip yönetilmediğini ortaya koyan altın standardın ‘fazladan ölümler’ olduğunu belirterek, “Türkiye’de sosyoekonomik gerekçelerle 250 binin üzerinde fazladan ölüm yaşandı” dedi.

Mahkeme ‘kayyım rektör’ İnci’ye ‘Dur’ dedi: Telafisi güç zararlar doğurabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin kendisine yumurta attığı için Boğaziçi öğrencisi Beliz İnce hakkında aldırttığı okuldan uzaklaştırma kararının yürütmesini durdurdu.

IŞİD itirafçısı: Örgüt, Türkiye’de altı şehre silah gömdü

IŞİD’nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Kasım Güler, örgütün İstanbul dahil altı şehre silah gömdüğünü söyledi.

Avcılar’da ‘sıradan’ bir görüntü: İki bina 40 yıl aynı duvarı kullanmış

İstanbul’un Avcılar ilçesinde iki binanın 40 yıl boyunca aynı duvarı kullandığı ortaya çıktı.

Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı.

Bozdağ, hakimlere yüklendi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakimlere yüklendi: “15 yerinden bıçak yemiş kadını bu hale getiren şiddet bağımlısı bu kişiyi adli kontrolle serbest bırakmaya bizim hukukumuz izin verir mi? Bunu tutuklamayacaksın da kimi tutuklayacaksın?”