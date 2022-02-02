Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dört çalışandan üçünün ilk derdi pahalılık

Türkiye’de her dört çalışandan üçünün öncelikli derdi enflasyon ve hayat pahalılığı.

Fotoğraf: AA

Ipsos araştırma şirketi, Türkiye’deki çalışanlara bir konuya çözüm getirme imkânları olsa neyi çözmek istediklerini sordu.


Online olarak 800 kişiyle yapılan araştırmada enflasyon ve hayat pahalılığı açık ara önde.

Araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların yüzde 76’sı imkanı olsa ilk olarak hayat pahalılığı ve enflasyona çözüm bulmak istiyor.

Omicron varyantıyla birlikte yeniden yükselişe geçen pandemi ise yüzde 16 ile ikinci sırada. Katılımcıların yüzde 8’i ise fikir beyan etmiş.

Grafik: Ipsos Araştırma

Muhalefet partileri tarafından ‘makyajlı veri‘ sunmakla suçlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında resmi enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı. Bağımsız araştırma kurumları ise bu oranı yüzde 82,81 olarak verdi.

Beklentiler resmi enflasyon tarafında bu ay yüzde 48’in üzerine çıkılacağı yönünde.

Geçen yıla 7,44 seviyesinde başlayan dolar kuru ise bu yılın ilk günleri itibarıyla 13,50’nin üzerinde. TL’nin sadece 2021’deki kaybı ise yüzde 45’ten fazla.

UniCredit’ten yüzde 48’lik enflasyon beklentisi: Üçte biri elektrik ve doğalgaz

İstanbul’un enflasyonu yüzde 50’yi aştı

TÜİK, son 19 yılın en yüksek enflasyon oranını açıkladı: Yüzde 36,08

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 82,81

SON HABERLER

AK trol ordusu mu, Neo Yeniçeri Ocağı mı?

AKP ve Erdoğan, toplumsal muhalefetin Gezi’de şahikasına eren sosyal medya kullanımını çözemedi. Bu nedenle de geliştirdiği stratejiler hep külfetli ve etkisiz oldu. ‘200 bin kişilik ordunun sosyal medyayı kontrol etmesi’nin pratikte hiçbir anlamı yok.

Bir seçim nasıl kazanılır?

Böylesine ‘kalabalık’ bir muhalefet cephesinde her lider ve parti vazgeçilmezdir. Ancak bu vazgeçilmezliği ‘iktidar paylaşımında’ pazarlığa çevirenler çıkarsa, Millet İttifakı sinerjisini kaybeder.

MHP, AİHM’in ismini değiştirdi: ATHM

MHP, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dahil 40 HDP’liyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararı vermesinin ardından mahkemeye yeni isim önerisinde bulundu: “Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi.”