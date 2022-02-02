Dört çalışandan üçünün ilk derdi pahalılık

Türkiye’de her dört çalışandan üçünün öncelikli derdi enflasyon ve hayat pahalılığı.

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Ipsos araştırma şirketi, Türkiye’deki çalışanlara bir konuya çözüm getirme imkânları olsa neyi çözmek istediklerini sordu.

Online olarak 800 kişiyle yapılan araştırmada enflasyon ve hayat pahalılığı açık ara önde.

Araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların yüzde 76’sı imkanı olsa ilk olarak hayat pahalılığı ve enflasyona çözüm bulmak istiyor.

Omicron varyantıyla birlikte yeniden yükselişe geçen pandemi ise yüzde 16 ile ikinci sırada. Katılımcıların yüzde 8’i ise fikir beyan etmiş.

Grafik: Ipsos Araştırma

Muhalefet partileri tarafından ‘makyajlı veri‘ sunmakla suçlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında resmi enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı. Bağımsız araştırma kurumları ise bu oranı yüzde 82,81 olarak verdi.

Beklentiler resmi enflasyon tarafında bu ay yüzde 48’in üzerine çıkılacağı yönünde.

Geçen yıla 7,44 seviyesinde başlayan dolar kuru ise bu yılın ilk günleri itibarıyla 13,50’nin üzerinde. TL’nin sadece 2021’deki kaybı ise yüzde 45’ten fazla.