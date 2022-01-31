UniCredit’ten yüzde 48’lik enflasyon beklentisi: Üçte biri elektrik ve doğalgaz

UniCredit, ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48,2’ye çıkmasını beklediklerini belirtirken, manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini söyledi.

Aralık 2021’de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 36,08’le 19 yılın zirvesine ulaşmıştı. Bağımsız sosyal bilimcilerin oluşturduğu ENAG’a bu oran yüzde 82.

Reuters’ın 17 katılımcıyla düzenlediği ankette ocak ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 46’ya yükseldi. AA anketindeyse bu oran yüzde 48,42. Enflasyonun bu oranlarda olması asgari ücrete yapılan zammın daha ilk aydan eriyeceği anlamına geliyor.

Geçen hafta yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” demişti. Ekim ayında açıklanan raporda 2022 sonu için bu oran 11,8’di.

Bloomberg HT’nin haberine göre İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit, müşterileriyle paylaştığı bir notta ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 10,7 artarak yıllık yüzde 48,2’ye çıkmasını beklediklerini söyledi.

‘Yüzde 55 seviyelerinde kalacak’

Manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini belirten banka, içki ve tütününse enflasyona 1,1 yüzde puan ekleyebileceğini söyledi.

Çekirdek enflasyondaysa aylık yüzde 7 yükseliş bekleyen banka, yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 39,5’e ulaşmasını beklediklerini belirtti.

UniCredit, belirli ürünlerden oluşturdukları sepetteki değişime göre ocak ayında gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 8,5 olacağını düşündüklerini ifade etti.

Yıllık enflasyonun artmaya devam edeceğini düşünen banka, 2022’nin son iki ayına kadar enflasyonun yüzde 55 seviyelerinde kalacağını sonrasında baz etkisinin devreye girmesiyle 2022 sonunda yüzde 37 olacağını vurguladı.