Lafı açılmışken: Türkiye’de hangi marka telefon ne kadar satıyor?

Türkiye’de ağır vergi yükü altında bulunan telefon piyasasında en fazla satış yapmayı başaran marka Samsung. Yeni yılla birlikte Xioami ise Apple’a üstünlük sağlamış durumda.

Kaynak: StatCounter

StatCounter tarafından paylaşılan bilgilere göre 2022’nin ilk ayı itibarıyla Samsung, Türkiye’deki telefon pazarında liderliğini sürdürüyor. Güney Koreli üreticinin pazar payı önceki aya göre düşüş gösterse de halen yüzde 38,73 seviyesinde.

Çinli üretici Xiaomi ise ocak ayı itibarıyla küçük bir farkla Apple’ı geçerek ikinciliğe yerleşti. Xiaomi’nin pastadan aldığı pay yüzde 18,28.

ABD’li Apple’ın payı ise Ocak 2022’de yüzde 18,02 olarak ölçülüyor.

Google servislerine erişimi engellendikten sonra dünya genelinde ağır kan kaybı yaşayan bir diğer Çinli üretici Huawei, Türkiye pazarında da gerilemiş gözüküyor. Ancak Huawei Türkiye’de ocak itibarıyla halen yüzde 11,74 payla ilk dört içinde.

Temmuz ayından beri Türkiye’de üretim yapan OPPO ise yüzde 4,15 pazar payı ile en popüler beşinci marka.

Erdoğan’ın vergi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Trabzon’da gerçekleşen ‘Gençlik Buluşması’nda telefon, bilgisayar gibi ihtiyaçları için vergi oranlarında düşüş talep eden bir gece “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapalım, ondan sonra da bir adım atalım” yanıtını vermişti.

Fotoğraf: Twitter

Söz konusu diyalog bugün çizgi roman benzeri bir görselle Erdoğan’ın Twitter hasabından paylaşılmış ve hükümete yakın bazı grupların sitelerinde teknoloji ürünlerine vergi indiriminin yolda olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Telefondaki vergiler

Türkiye’de bir vatandaşın gümrük girişi 2 bin lira olan bir cep telefonunu için ödediği vergi miktarı yüzde 96,6 olarak hesaplanıyor.

Yüzde 1 kültür bakanlığı payı: 20 TL

Yüzde 10 TRT bandrol ücreti: 202 TL

Yüzde 50 ÖTV: 1111 TL

Daha sonra yüzde 18 KDV: 600 TL

Bayi karı hariç ödenen vergi: 1933 TL

Dolar ne yaptı?

Telefon fiyatlarını ağır vergi yükü kadar etkileyen bir diğer faktör de dolar kurundaki dalgalanma.

Geçen yıla 7,44 seviyesinde başlayan dolar kuru bu yılın ilk günleri itibarıyla 13,50’nin üzerinde. TL’nin sadece 2021’deki kaybı ise yüzde 45’ten fazla.

Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine başlattığı eylül ayında satışa 15 bin 999 liradan çıkan iPhone 13 Pro’nun 128 GB’lik modelinin ocak ayı itibarıyla satış fiyatı ise 21 bin 449 lira.