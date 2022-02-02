Erdoğan gençlere ‘uzandı’: Twitter’dan değişik paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Trabzon’da gerçekleşen ‘Gençlik Buluşması’ndaki bazı diyalogları Twitter hesabından çizgi roman benzeri görsellerle aktardı.
Erdoğan ‘fötr şapkasının yakıştığı uşağmız’ dediği gencin “Telefon numaranızı değiştirdiniz mi? İşletenler oluyor mu?” sorusuna “İşletenler arttıkça mecburen değiştiriyoruz” yanıtı verdi.
Cumhurbaşkanı, telefon, bilgisayar gibi ihtiyaçları için vergi oranlarında düşüş talep eden gence yanıtında vergi indirimi sinyali verdi: “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapalım, ondan sonra da bir adım atalım.”