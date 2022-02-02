Erdoğan gençlere ‘uzandı’: Twitter’dan değişik paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Trabzon’da gerçekleşen ‘Gençlik Buluşması’ndaki bazı diyalogları Twitter hesabından çizgi roman benzeri görsellerle aktardı.

Erdoğan ‘fötr şapkasının yakıştığı uşağmız’ dediği gencin “Telefon numaranızı değiştirdiniz mi? İşletenler oluyor mu?” sorusuna “İşletenler arttıkça mecburen değiştiriyoruz” yanıtı verdi.

Cumhurbaşkanı, telefon, bilgisayar gibi ihtiyaçları için vergi oranlarında düşüş talep eden gence yanıtında vergi indirimi sinyali verdi: “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapalım, ondan sonra da bir adım atalım.”

Telefon numaramı değiştiriyor muyum, işleten oluyor mu, diye sordu fötr şapkanın yakıştığı uşağımız… pic.twitter.com/4CwMVZgN67 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2022

Trabzon’daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi.



Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız. pic.twitter.com/VGqOpM6d5k — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2022

Arkadaşımızın adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Babalarımızın adı da aynı. Bir de RTE Üniversitesi’nden mezun… pic.twitter.com/6Qrng821rj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2022