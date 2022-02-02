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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: İran, Türkiye’ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor

İki hafta önce kesildikten sonra tekrar başlayan İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışının günlük taahhüdün ancak yüzde 50’si seviyesinde devam ettiği belirtildi.

Fotoğraf: AA

İran ‘teknik arıza’ gerekçesiyle Türkiye’ye 10 gün boyunca doğalgaz akışı sağlamayacağını duyurmuş, BOTAŞ, alınan gaz miktarının 17 Ocak itibariyle üçte bir seviyesine düştüğünü, 20 Ocak itibariyle de sıfırlandığını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye genelindeki OSB’lerde 72 saat elektrik kesintisi uygulanmış, ayrıca sanayicilere doğalgaz kullanımının yüzde 60 kapasitede tutulması talimatı verilmişti. İran’dan akışın tekrar başlamasıyla kesintiler azaltılmıştı.


Normal koşullarda İran’dan Türkiye’ye günde 28 milyon metreküpe (mcm) kadar doğalgaz gelmesi gerekiyor. Reuters’a bilgi veren bir sektör kaynağı, İran’ın Türkiye’ye teslim etmesi gereken gaz miktarıyla teslimat basıncının ikili anlaşmadaki şartlara uygun olmadığını söyledi.

Hattın İran tarafındaki bakım onarımının bahar aylarına bırakıldığını ifade eden kaynak, bu çalışmanın İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) tarafından yapılacağını belirtti.

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