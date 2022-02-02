IŞİD itirafçısı: Örgüt, Türkiye’de altı şehre silah gömdü

IŞİD’nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Kasım Güler, örgütün İstanbul dahil altı şehre silah gömdüğünü söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye sınırında Haziran 2021’de yakalanarak Ankara’da IŞİD’in ‘Türkiye vilayeti sorumlusu’ olduğu iddiasıyla tutuklanan Kasım Güler, ifadesinde örgütün Türkiye’de yapılanmasını deşifre etti.

Güler ifadesinde örgütün ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aleviler, LGBTİ+’lar ile İncirlik Üssü’ne saldırı planladığını’ söylemişti.

Silah gömülen iller

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın ulaştığı belgelere göre IŞİD’in Türkiye’de 12 ilde örgütlendiğini kaydeden Kasım Güler, örgütün altı ilde de silah ve mühimmat gömdüğünü söyledi. Güler, ifadesinde örgüte bağlı olan grupları ve gömülen silahları da ayrıntılı olarak anlattı.

Nusret Yılmaz’ın ‘Türkiye valisi’ olduğu dönemde eylemlerde kullanılmak üzere birtakım silahların Türkiye’ye sokulması görevinin İlhamı Balı’ya verildiğini ifade eden Güler, şu iddiaları dile getirdi: “İlhami Balı, El Bab bölgesinden kaçakçıları kullanarak silahları Türkiye tarafına geçiriyor, kaçakçılar silahları Türkiye sınırlan içerisinde sınıra yakın bir yere gömüyordu. Gömülen yer Türkiye’de bulunan IŞİD’in bir mensubuna bildiriliyor ve bu kişi silahları bulunduğu yerden alarak verilen talimat uyarınca söylenen ilde kendi belirlediği uygun bir yere toprağa gömüyordu. Gömdüğü yerin fotoğraflarını ve koordinatlarını tekrar bize bildiriyordu, silah sevkiyatı bu şekilde yapılıyordu.”

Güler, ifadesinde IŞİD’in silah ve mühimmat gömdüğü illerin İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli, Van ve Adana olduğunu açıkladı. Bu silahların eylem yapmak amacıyla gömüldüğünü belirten Güler; silahların ‘kaleşnikof, RPG roketatar, bixi, uzi marka tabanca’ olduğunu, susturucu ve bu silahlara ait mühimmatların da bulunduğunu kaydetti.

‘IŞİD’e bağlı 12 ilde çeşitli gruplar var’

Güler’in ifadesinden IŞİD’e Türkiye’de bağlı olan gruplar da açığa çıktı. İfadede, IŞİD’in örgütlendiği 12 il olarak Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Antalya, Kayseri, Adıyaman, Ankara, Konya, İstanbul sayıldı. Bu 12 ildeki gruplarla irtibatı ise 31 Ağustos 2020’de Adana’da tutuklanan ve bir dönem IŞİD’in Türkiye emiri olduğu iddia edilen Mahmut Özden’in sağladığı belirtildi.