İddia: IŞİD, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na suikast planlandı

IŞİD’in ‘Türkiye sorumlusu’ olduğu iddia edilen Kasım Güler’in itirafları ortaya çıktı. Güler, örgütün ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aleviler, LGBTİ+’lar ile İncirlik Üssü’ne saldırı planladığını’ söyledi.

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Ankara başsavcılığı, IŞİD’in ‘Türkiye vilayeti sorumlusu’ olmak iddiasıyla tutuklanan ‘Ebu Usame el Türki’ kod adlı Kasım Güler hakkında dava açtı. Davanın eklerinde Güler’in 74 sayfalık itirafları yer aldı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre Güler ifadesinde IŞİD’in ‘Türkiye’de Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, LGBTİ+ bireyler, Kapadokya’da turistleri taşıyan hava balonları, Zöhre Ana Cemevi, Adana’da İncirlik Üssüne saldırı planladığını’ söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Haziran 2021’de terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Kasım Güler’i Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalamıştı. Eylem yapmak amacıyla yanında getirdiği silah ve patlayıcılara el konulan Güler, Ankara Adliyesi’ne çıkarılarak 21 Haziran 2021’de tutuklanmıştı.

Ankara başsavcılığı, Güler hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Güler hakkında ‘Anayasayı İhlal’ ve ‘Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması, Bulundurulması ve 6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçlarından dava açtı.