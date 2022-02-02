Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı.
Türkiye, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Nüfus itibariyle en büyük iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir. Ancak bu kentlerin nüfuslarının fazla olmasında iç göçlerin etkisi çok büyük.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye’de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı ülkenin demografisi bugünkünden çok daha farklı olacaktı. TÜİK’in verilerine göre böyle bir projeksiyonda 2 milyon 839 bin 823 nüfusuyla Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken, onu 2 milyon 603 bin 448 kişiyle Konya, 2 milyon 558 bin 75 nüfusuyla İstanbul izleyecekti.
TÜİK verilerine göre herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık ilk 10 il şöyle olacaktı:
- 1. Şanlıurfa – 2 milyon 839 bin 823
- 2. Konya – 2 milyon 603 bin 448
- 3. İstanbul – 2 milyon 558 bin 75
- 4. Diyarbakır – 2 milyon 294 bin 58
- 5. Ankara – 2 milyon 16 bin 454
- 6. İzmir – 1 milyon 976 bin 581
- 7. Samsun – 1 milyon 976 bin 178
- 8. Sivas – 1 milyon 950 bin 281
- 9. Erzurum – 1 milyon 893 bin 946
- 10. Bursa – 1 milyon 826 bin 285