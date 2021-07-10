Türkiye’nin nüfus haritası çıkarıldı

Adres Kayıt Sistemi verilerinden derlenen verilere göre, 14 milyon 820 bin 355 kişinin yaşadığı İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri. 78 bin 324 kişinin yaşadığı Bayburt ise nüfus yoğunluğu en düşük il. 80 yaş üstü ve 17 yaş altı nüfus yoğunluğunda da İstanbul etkisiyle Marmara Bölgesi önde.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye’nin nüfus haritasını çıkardı. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden bağımsız olarak, Adres Kayıt Sistemi esas alınarak hazırlandı.

Verilere göre, Türkiye’de nüfus yoğunluğu en yüksek bölge 24 milyon 899 bin 126 kişinin yaşadığı Marmara, en düşük bölge ise 6 milyon 513 bin 106 kişinin yaşadığı Doğu Anadolu.

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En kalabalık il açık ara İstanbul

İllere göre nüfus dağılımında ilk sırada, 14 milyon 820 bin 355 kişinin yaşadığı İstanbul yer alıyor.

Ankara 5 milyon 452 bin 320, İzmir 4 milyon 308 bin 112, Bursa 3 milyon 60 bin 177, Antalya ise 2 milyon 442 bin 488 nüfusla megakenti takipte.

Fotoğraf: AA

En az nüfus Bayburt ve Tunceli’de

Türkiye’nin en az nüfusa sahip illeri ise şöyle sıralanıyor: 78 bin 324 ile Bayburt, 88 bin 534 ile Tunceli,94 bin 586 ile Ardahan, 138 bin 632 ile Kilis.

80 yaş üstü nüfus

Nüfus haritasında 80 yaş ve üstü nüfusun en yüksek olduğu bölge, 429 bin 781 ile Marmara.

Marmara’yı, 267 bin 637 kişi ile Ege, 264 bin 426 kişi ile İç Anadolu, 244 bin 535 kişi ile Karadeniz, 185 bin 443 kişi ile Akdeniz, 97 bin 588 kişi ile Doğu Anadolu bölgeleri izliyor.

80 yaş ve üstü nüfusun en düşük olduğu bölge ise 88 bin 511 ile Güneydoğu Anadolu.

0-17 yaş nüfus

Türkiye’deki 0-17 yaş aralığının bölgelere dağılımı da nüfus haritasında yer alıyor. En yüksek genç nüfus 6 milyon 76 bin 943 ile Marmara’da yaşıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 milyon 300 bin 970, İç Anadolu Bölgesi’nde 3 milyon 194 bin 725, Akdeniz Bölgesi’nde 2 milyon 921 bin, Ege Bölgesi’nde 2 milyon 322 bin 319, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 milyon 169 bin 800, Karadeniz’de 1 milyon 659 bin 409 kişi 0-17 yaş aralığında bulunuyor.