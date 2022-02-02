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Yaramazlara biraz batar!

Faturası için yüzüğünü satan vatandaştan Erdoğan’a: Bende yüzük de kalmadı

İstanbul’da faturasını ödeyebilmek için yüzüğünü satmak zorunda kalan bir vatandaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderme yaptı: “Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı. Elektrik faturam için sattım.”

Erdoğan 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevine başlarken yaptığı konuşmada “İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım” demişti.


Sokak Kedisi adlı Youtube kanalına konuşan İstanbullu şunları söyledi: “Ayakkabım iki senelik. Daha ikinci faturam gelmedi. O nasıl gelecek bilmiyorum, katmerli gelecek. O yüzükle geldi lakin arkası dolu. Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı.”

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