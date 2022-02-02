Serada üretmek artık ‘ateş pahası’

Tarla üretiminin olmadığı kış aylarında domates, biber, patlıcan, kabak gibi ürünlerin hepsi seralardan geliyor. Ürünün azlığı fiyatları kabartsa da bu yıl sera üretim maliyetlerinde yaşanan astronomik artışlar, domates, biber salatalıkta 10 liranın altında etiket bırakmadı. Biber, patlıcan ve salatalıkta 20 liranın üzerinde etiketler görmek de mümkün.

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Antalya Ticaret Borsası’nın araştırma-geliştirme biriminin verileri son bir yılda seracılıktaki üretim maliyetlerinin iki kattan fazla arttığını ortaya koydu.

Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığına göre üretim maliyetleriyle ilgili tabloya bakıldığında tek seferlik ekimde bir dekar domates üretimi için 6 Şubat 2021 tarihinde 25 bin 250 lira olan toplam giderler 31 Ocak 2022 itibariyle 60 bin 200 liraya çıktı.

Yani son bir yılda 1 dekar domates üretiminde kullanılan giderlerdeki fiyat artışı ortalama yüzde 138.

En fazla artış ise ısıtma giderlerinde. İki ton katı yakıt 2021 yılında 2 bin liraya alınırken 2022’de 10 bin liraya yükseldi. Artış yüzde 400’ü buldu.

Örtü altı 1 dekar domates üretiminde 6 Şubat 2021’de kullanılan hayvan gübresinin bedeli 1000 lirayken aynı gübrenin 31 Ocak 2022’deki karşılığı ise 3 bin lira. Artış yüzde 200.

İlaç, gübre, işçilik maliyetinde de artış var. Aynı dönemde bu üç kalemdeki toplam artış yüzde 144’e ulaştı. 2021’de 9 bin lira olan ilaç, gübre ve işçilik gideri bu yıl 22 bin liraya çıktı.

Fiyatı en az artan giderler arasında serada kullanılan ip ve kasa. Her iki üründeki fiyat artışı yüzde 33 seviyesinde.

‘Üretici mayısla birlikte daha da zorlanacak’

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz’ın değerlendirmesi şöyle: “Aralık-nisan dönemi sadece büyük teknolojik seraların ağırlıklı olarak üretim yaptığı bir dönem. Örtü altı üretim çok az. Artan üretim maliyetinin yansımalarını özellikle nisan sonu mayıs ayından itibaren göreceğiz. Çünkü, örtü altı üretimin büyük oranda devreye girmesiyle piyasadaki ürün arzında artış olacak ve fiyatlar düşecek. Yüksek maliyet, düşük fiyat üretenleri çok zorlayacak. Üreticinin üretime devam edip etmeme konusu da bu dönemde gündeme gelecek. Ayrıca markette, rafta gördüğünüz fiyata bakarak üreticinin çok kazandığını sanmak yanlış. Etikette gördüğünüz fiyat üreticinin cebine giren para değil.“