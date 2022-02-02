İnsanlı ilk Covid deneyi: Tek bir damlacık bile yakalanmak için yeterli

Katılımcılara kasıtlı virüs bulaştırılan dünyanın ilk insanlı deneyinde bir burun damlacığına maruz kalmanın Covid enfeksiyonuna yakalanmak için yeterli olduğu görüldü.

Geçen yıl Britanya’da başlatılan Imperial College London araştırmasında gönüllülere virüsün Alpha, Delta ve Omicron’dan önce yaygın olan varyantı bulaştırıldı.

Enfeksiyon boyunca izlenen gönüllülerin ortalama olarak virüse maruz kaldıktan sonraki iki gün içinde semptom geliştirdiği ve en fazla bulaşıcı oldukları zamanın enfeksiyonda beşinci günde olduğu görüldü.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen ve 36 sağlıklı gönüllünün katıldığı araştırmanının bulguları Springer Nature’s dergisinde yayınlandı. Hastanede gözlem altında tutulan gönüllülerde ağır semptomlar görülmediği bildirildi.

Araştırmaya göre enfeksiyon ilk olarak boğazda ortaya çıkıyor. Bulaşıcılık enfeksiyondan beş gün sonra zirveye ulaşıyor ve bu noktada burundaki viral yük boğazdakinden daha fazla.

Katılımcılarda burun tıkanıklığı-akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısının yanısıra baş ve kas ağrısı, halsizlik ve ateş belirtileri gösterenler de oldu.

Çalışmada kullanılan yöntemin sağlıklı ve genç bireylerde güvenli bir yöntem olduğu belirtilerek gelecekte daha etkili aşı ve ilaçların geliştirilmesinin önünü açacağı vurgulandı.