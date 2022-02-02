Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avcılar’da ‘sıradan’ bir görüntü: İki bina 40 yıl aynı duvarı kullanmış

İstanbul’un Avcılar ilçesinde iki binanın 40 yıl boyunca aynı duvarı kullandığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: AA

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılınca, hemen yanındaki apartmanın aslında bir duvarının eksik olduğu görüldü.


Her iki binanın inşaat sırasında birleştirildiği belirtilirken, apartmanda kalanlar tahliye edildi.

Belediye ekipleri duvarı yapacaklarını, sonra da karot örneği alarak kentsel dönüşüme ihtiyacı bulunup bulunmayacağını kontrol edecek.

Büyük İstanbul depremi öncesi dönüşüme en çok ihtiyaç duyulan ilçelerin başında Avcılar geliyor. Depremin beklendiği noktaya yakında bulunan ilçede çok sayıda eski bina var.

1999 depremi sonrası güçlendirilmiş: 42 yıllık binada balkon çöktü

SON HABERLER

AK trol ordusu mu, Neo Yeniçeri Ocağı mı?

AKP ve Erdoğan, toplumsal muhalefetin Gezi’de şahikasına eren sosyal medya kullanımını çözemedi. Bu nedenle de geliştirdiği stratejiler hep külfetli ve etkisiz oldu. ‘200 bin kişilik ordunun sosyal medyayı kontrol etmesi’nin pratikte hiçbir anlamı yok.

Bir seçim nasıl kazanılır?

Böylesine ‘kalabalık’ bir muhalefet cephesinde her lider ve parti vazgeçilmezdir. Ancak bu vazgeçilmezliği ‘iktidar paylaşımında’ pazarlığa çevirenler çıkarsa, Millet İttifakı sinerjisini kaybeder.