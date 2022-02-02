Avcılar’da ‘sıradan’ bir görüntü: İki bina 40 yıl aynı duvarı kullanmış

İstanbul’un Avcılar ilçesinde iki binanın 40 yıl boyunca aynı duvarı kullandığı ortaya çıktı.
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılınca, hemen yanındaki apartmanın aslında bir duvarının eksik olduğu görüldü.
Her iki binanın inşaat sırasında birleştirildiği belirtilirken, apartmanda kalanlar tahliye edildi.
Belediye ekipleri duvarı yapacaklarını, sonra da karot örneği alarak kentsel dönüşüme ihtiyacı bulunup bulunmayacağını kontrol edecek.
Büyük İstanbul depremi öncesi dönüşüme en çok ihtiyaç duyulan ilçelerin başında Avcılar geliyor. Depremin beklendiği noktaya yakında bulunan ilçede çok sayıda eski bina var.