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Yaramazlara biraz batar!

1999 depremi sonrası güçlendirilmiş: 42 yıllık binada balkon çöktü

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki altı katlı 42 yıllık binada iki balkon çöktü. Kopan parçalar park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Fotoğraf: DHA

Denizköşkler Mahallesi’ndeki Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan binadaki balkon, gece saat 01:00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir şekilde çöktü. Çöken balkondan kopan parçalar alt kattaki balkonun da çökmesine neden oldu.

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Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mühendisleri, inceledikleri binanın tedbir amacıyla tahliye edilmesini istedi.

Birçok kişi gidecek yerleri olmadığı gerekçesiyle binayı terk etmedi. Ancak uzun süren ikna çabasının ardından tüm daireler boşaltıldı.

Evleri tahliye edilen aileler yakınlarının yanına giderken, gidecek yerleri olmayanlar İBB Sosyal Tesisleri’ne yerleştirildi.

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Güçlendirilmiş

Apartmanda yaşayanlar, binanın 17 Ağustos 1999’daki büyük depremden sonra sonra güçlendirildiğini, beton ve demirlerinde korozyon görülen balkonların çürük olduğunu anlattı.

Apartman sakinlerinin yarısının kentsel dönüşüm kapsamında binayı yenilemek istedikleri ancak bazı kişilerin yenilemeye karşı çıktıkları belirtildi.

Kentsel dönüşüme alınacak

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, sabah saatlerinde binaya giderek evlerini boşaltanlarla görüştü.

Belediye başkanı, binanın geçmişte güçlendirildiğini, bu aşamadan sonra karot örnekleri alınacağını, büyük olasılıkla kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıktırılıp yenileneceğini söyledi.

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