Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da altı katlı bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

İstanbul’un Şişli ilçesinde altı katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı’ndaki altı katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.

Reklam

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Binanın altında bulunan iki dükkandaki eşyalar da boşaltıldı. Çökme tehlikesi bulunan binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan binadaki eşyaların alınmasına sırayla izin verildiği öğrenildi.

Reklam

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, basın mensuplarına ‘hayati tehlike arz eden bir durum olmadığını’ belirterek, şunları söyledi: “Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokak üzerinde bulunuyoruz. Burada bulunan dokuz binamız İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Birkaç gün evvel de özellikle şu ortada gördüğünüz binanın kolonlarında genişleme tespit edilmiş.

Tedbir amaçlı bugün hem o bina hem de sağ ve solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık 10 ailemiz var. Şu anda hayati tehlike arz eden bir durum yok. Çevre İl Müdürlüğünün de haberi var. Bekliyoruz. Artık rapor sonuçlarına göre gerekirse yıkım, gerekirse güçlendirme yapılacak.”

SON HABERLER

Eczacılar hala Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını bekliyor

Covid 19 pandemisinin başından bugüne kadar 51 eczacı, 19 eczane çalışanının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, sürecin finansal olarak da sıkıntılar getirdiğine dikkat çekti. Çolak, “Yıllardır ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyordu. Pandemisi ile birlikte eczanelerimizde yaşanan ekonomik daralmalar katlanılamaz hale geldi” dedi.

Dogecoin, Musk ve Coinbase’den gelen haberle çıkışa geçti

Son bir haftadır sert kayıpların yaşandığı Dogecoin, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’de listelenecek. Ayrıca milyarder işadamı Elon Musk da dün Dogecoin’le ilgili yeni bir paylaşım yaptı. İki haber sonrası Doge’nin fiyatı ise yüzde 25’e yakın çıktı.