İstanbul’da altı katlı bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

İstanbul’un Şişli ilçesinde altı katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı’ndaki altı katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Binanın altında bulunan iki dükkandaki eşyalar da boşaltıldı. Çökme tehlikesi bulunan binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan binadaki eşyaların alınmasına sırayla izin verildiği öğrenildi.

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Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, basın mensuplarına ‘hayati tehlike arz eden bir durum olmadığını’ belirterek, şunları söyledi: “Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokak üzerinde bulunuyoruz. Burada bulunan dokuz binamız İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Birkaç gün evvel de özellikle şu ortada gördüğünüz binanın kolonlarında genişleme tespit edilmiş.

Tedbir amaçlı bugün hem o bina hem de sağ ve solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık 10 ailemiz var. Şu anda hayati tehlike arz eden bir durum yok. Çevre İl Müdürlüğünün de haberi var. Bekliyoruz. Artık rapor sonuçlarına göre gerekirse yıkım, gerekirse güçlendirme yapılacak.”