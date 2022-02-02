Pandemide 250 bin ‘fazladan ölüm’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan, pandeminin başarıyla yönetilip yönetilmediğini ortaya koyan altın standardın ‘fazladan ölümler’ olduğunu belirterek, “Türkiye’de sosyoekonomik gerekçelerle 250 binin üzerinde fazladan ölüm yaşandı” dedi.

Birliğin iki haftada bir gerçekleştirdiği Pandemi Bültenlerinin 20’ncisi ‘Türkiye’de Kusursuz Fırtına: COVID-19 Pandemisi ve Ekonomik Kriz’ başlığıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Bültenin sunumunu Arslan yaptı.

‘Zorunlu aşı için yasal düzenleme yapılabilir‘

Omicron varyantının bulaşıcılığına karşın gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle birçok ilde Covid-19 servisleri ve yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu vaka sayılarında rekorların kırıldığını söyleyen Arslan, “Sağlık Bakanlığı, yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar ederek günümüzdeki tabloya neden olmuştur” dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi, salgın önlemlerini tamamen kaldırmanın binlerce insanın fazladan ölümüne neden olacağını vurguladı: “TTB olarak yaptığımız önerilere uyulmalı, gerekirse yasal düzenlemelere de başvurularak etkin aşılama ile ölümler durdurulmalı.”

‘Pandemide hastane başvuruları çok düştü‘

Arslan, özellikle sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların fazladan ölümleri tırmandırdığını belirtti ve aşağıdaki verileri paylaştı:

2019’da 510 milyon 407 bin olan hastanelere müracaat sayısı, 2020’de 335 milyon 333 bine düştü.

2019’da 391 milyon 526 bin olan Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelere müracaat sayısı, 2020’de 242 milyon 701 bine düştü.

2019’da 46 milyon 211 bin olan üniversite hastanelerine müracaat sayısı, 2020’de 31 milyon 726 bine düştü.

2019’da 72 milyon 669 bin olan özel hastanelere müracaat sayısı, 2020’de 60 milyon 906 bine düştü.

2019’da 5,2 milyon olan üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerdeki ameliyat sayısı, 2020’de 3,7 milyona düştü.

2019’da 2,8 milyon olan Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerdeki ameliyat sayısı, 2020’de 1,6 milyona düştü.

2019’da 13,8 milyon olan Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde yatarak tedavi olan kişi sayısı, 2020’de 10,6 milyona düştü.

‘İşsizlik, zamlar, adil olmayan vergi yükü de toplum sağlığını bozdu‘

İşsizliğin artmasının, temel ihtiyaçlara yapılan zamların, adil olmayan vergi düzeninin, emekçilerin artan iş yükünün de toplum sağlığının olumsuz etkilediğini kaydeden Arslan şöyle devam etti: “Piyasa yaklaşımlı sağlık hizmetlerinin yaygın şekilde uygulandığı Türkiye’de, hem Covid-19’un hem ekonomik krizin var olan eşitsizlikleri derinleştirmesi, toplum üzerinde adeta kusursuz bir fırtına yaratmıştır. Bunun sonucunda, milyonlarca insan sağlık hizmetine ulaşamamış ve binlerce önlenebilir ölüm meydana gelmiştir.

Bültenimizde ortaya koyduğumuz üzere neoliberal kapitalizmin kurduğu sağlık sistemi, kendi yarattığı Covid-19 pandemisi ve ekonomik kriz nedeniyle yerle bir olmuştur. Sistemin oluşturduğu eşitsizlikleri azaltacak ekonomik ve sosyal destek, nitelikli ve parasız sağlık hizmetleri adımları zaman kaybetmeksizin atılmalıdır. Salgının yükünü çeken emekçilerin ücretleri ve çalışma koşulları iyileştirilerek krizin altında ezilmeleri engellenmelidir. Adil bir vergi sistemi getirilmeli; yurttaşları daha da yoksullaştıran ve sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda engel oluşturan Genel Sağlık Sigortası sistemi terk edilerek gerekli tüm sağlık hizmetleri kamu tarafından parasız karşılanmalıdır. Şehir hastanelerine harcanan kaynaklara son verilip, birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilerek salgın hastanelerden çıkarılmalıdır.”