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Yaramazlara biraz batar!

Yeni rekor: Günlük vaka sayısı 110 binin üzerinde

Son 24 saatte 110 bin 682 vaka, 217 can kaybı kaydedildi; 86 bin 671 kişi iyileşti.

Bir günde 457 bin 885 Covid-19 testi yapıldı. Bu her test yapılan dört kişiden birinin pozitif çıktığını gösteriyor.


Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 102 bin 601’le rekor tazelemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan altı ay, bir yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız.”

Bakan Koca’nın Omicron’u hafife almasına tepki büyük

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