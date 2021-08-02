Akşam Postası / 2 Ağustos 2021

Onlarca kentte son birkaç günde çok sayıda orman yangını çıkarken, özellikle Antalya ve Muğla’da uzun süredir söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Orman yangınları büyük bir hızla yayılırken, bazı mahalleler tahliye edildi.

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Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı

17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı.

MB hesabını 20 milyon turiste göre yapmış; altı ayda 5,7 milyon geldi

Yılın kalanında cari fazla verileceğini öngören Merkez Bankası (MB), hesabını turizm için hazırladığı üç farklı senaryoya göre yaptı.

İstanbul’un altı ilçesinde aşısızlara fırından ekmek satılmayacak

İstanbul’da altı ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satmama kararı aldı.

Türkiye’nin birçok şehrinde elektrik kesintisi

Türkiye’nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşandı.

Temmuzda dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre temmuzda dış ticaret açığı yüzde 52,5 artışla 4,3 milyar dolar olarak kayda geçti.

Beş gündür aranıyordu: Genç kadın ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu

Antalya’da beş gündür haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.

Küresel risk iştahı TL’ye yaradı, dolar 8,34’e kadar çekildi

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gelişen ülke para birimlerine artan taleple beraber Türk Lirası dolar karşısında hazirandan bu yana en iyi performansını sergiliyor.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Olimpiyat üçüncüsü oldu. Bu, Kayalp’in Olimpiyat Oyunları’daki üçüncü madalyası.

Rapçi Şehinşah’tan ‘sürpriz’: Konserde dinleyicilerine çay fırlattı

Rapçi Şehinşah dün geceki konserinde “Size bir sürprizim var” diyerek dinleyicilerine çay fırlattı.