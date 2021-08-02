Akşam Postası / 2 Ağustos 2021

Onlarca kentte son birkaç günde çok sayıda orman yangını çıkarken, özellikle Antalya ve Muğla’da uzun süredir söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Orman yangınları büyük bir hızla yayılırken, bazı mahalleler tahliye edildi.
Belediye başkanı: Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, önünü alamayız
Turizm sektörü yangınlardan endişeli: İptaller var, yeni rezervasyonlar gelmiyor
Antalya, Muğla ve Isparta’da alevlerle mücadele devam
Yunanistan’ın yardım teklifi reddedilmiş
Adana’da tarladaki yangın ormana sıçradı: Mahalle boşaltılıyor
Twitter’da etiket savaşı: ‘Yardım edin’ diyen milyonlar, ‘İhtiyaç yok’ diyen on binler
Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı
17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı.
CHP’den açıklama: ‘Yağma’ oylamasına katılmayanlar ‘görevli’ ya da ‘mazeretli’ydi
MB hesabını 20 milyon turiste göre yapmış; altı ayda 5,7 milyon geldi
Yılın kalanında cari fazla verileceğini öngören Merkez Bankası (MB), hesabını turizm için hazırladığı üç farklı senaryoya göre yaptı.
İstanbul’un altı ilçesinde aşısızlara fırından ekmek satılmayacak
İstanbul’da altı ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satmama kararı aldı.
Aşılılara ‘pozitif ayrımcılık’ gündemde
Müftüoğlu’ndan 4’üncü dalga uyarısı: En çok sahtekarlara inanan aşısızları vuracak
TTB: Randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor
Türkiye’nin birçok şehrinde elektrik kesintisi
Türkiye’nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşandı.
Temmuzda dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar
Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre temmuzda dış ticaret açığı yüzde 52,5 artışla 4,3 milyar dolar olarak kayda geçti.
911 milyar lira borçluyuz!
Halkbank’tan hatalı kurla döviz alanların ismi ‘müşteri sırrı’ sayılmış
Beş gündür aranıyordu: Genç kadın ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu
Antalya’da beş gündür haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.
Küresel risk iştahı TL’ye yaradı, dolar 8,34’e kadar çekildi
Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gelişen ülke para birimlerine artan taleple beraber Türk Lirası dolar karşısında hazirandan bu yana en iyi performansını sergiliyor.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Olimpiyat üçüncüsü oldu. Bu, Kayalp’in Olimpiyat Oyunları’daki üçüncü madalyası.
‘Sultanlar’ Rusya’yı 3-2 yendi
Atlayarak altın madalyayı, örerek gönülleri kazandı
Olimpiyat Oyunları’nda yarışan ilk trans sporcu elendi
Kadınlarda güreşte ilk madalya: Yasemin Adar Olimpiyat üçüncüsü
Belarus’a dönmeyi reddeden atlet geceyi Tokyo’da otelde geçirdi: Polonya vize verdi
Rapçi Şehinşah’tan ‘sürpriz’: Konserde dinleyicilerine çay fırlattı
Rapçi Şehinşah dün geceki konserinde “Size bir sürprizim var” diyerek dinleyicilerine çay fırlattı.