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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 2 Ağustos 2021

Onlarca kentte son birkaç günde çok sayıda orman yangını çıkarken, özellikle Antalya ve Muğla’da uzun süredir söndürülemeyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Orman yangınları büyük bir hızla yayılırken, bazı mahalleler tahliye edildi.

Fotoğraf: AA

Belediye başkanı: Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, önünü alamayız

Turizm sektörü yangınlardan endişeli: İptaller var, yeni rezervasyonlar gelmiyor

Antalya, Muğla ve Isparta’da alevlerle mücadele devam

Yunanistan’ın yardım teklifi reddedilmiş

Adana’da tarladaki yangın ormana sıçradı: Mahalle boşaltılıyor

Twitter’da etiket savaşı: ‘Yardım edin’ diyen milyonlar, ‘İhtiyaç yok’ diyen on binler

Gezi davası: Hakim ‘çArşı davası’yla birleştirme istedi, talebini kendi karşıladı

Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı

17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı.


CHP’den açıklama: ‘Yağma’ oylamasına katılmayanlar ‘görevli’ ya da ‘mazeretli’ydi

MB hesabını 20 milyon turiste göre yapmış; altı ayda 5,7 milyon geldi

Yılın kalanında cari fazla verileceğini öngören Merkez Bankası (MB), hesabını turizm için hazırladığı üç farklı senaryoya göre yaptı.

İstanbul’un altı ilçesinde aşısızlara fırından ekmek satılmayacak

İstanbul’da altı ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satmama kararı aldı.

Aşılılara ‘pozitif ayrımcılık’ gündemde

Müftüoğlu’ndan 4’üncü dalga uyarısı: En çok sahtekarlara inanan aşısızları vuracak

TTB: Randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor

Türkiye’nin birçok şehrinde elektrik kesintisi

Türkiye’nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşandı.

Temmuzda dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre temmuzda dış ticaret açığı yüzde 52,5 artışla 4,3 milyar dolar olarak kayda geçti.

911 milyar lira borçluyuz!

Halkbank’tan hatalı kurla döviz alanların ismi ‘müşteri sırrı’ sayılmış

Beş gündür aranıyordu: Genç kadın ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu

Antalya’da beş gündür haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.

Küresel risk iştahı TL’ye yaradı, dolar 8,34’e kadar çekildi

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gelişen ülke para birimlerine artan taleple beraber Türk Lirası dolar karşısında hazirandan bu yana en iyi performansını sergiliyor.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Olimpiyat üçüncüsü oldu. Bu, Kayalp’in Olimpiyat Oyunları’daki üçüncü madalyası.

‘Sultanlar’ Rusya’yı 3-2 yendi

Atlayarak altın madalyayı, örerek gönülleri kazandı

Olimpiyat Oyunları’nda yarışan ilk trans sporcu elendi

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Belarus’a dönmeyi reddeden atlet geceyi Tokyo’da otelde geçirdi: Polonya vize verdi

Rapçi Şehinşah’tan ‘sürpriz’: Konserde dinleyicilerine çay fırlattı

Rapçi Şehinşah dün geceki konserinde “Size bir sürprizim var” diyerek dinleyicilerine çay fırlattı.

SON HABERLER

Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı

17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı. Kanun ile orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açılıyor. Muhalefet partileri kanunu sosyal medyada üst perdeden eleştirse de Meclis’teki açık oylama tutanaklarına göre kanuna karşı ret oyu verilmediği görülüyor.

Sermayenin kod adı ‘yabancı’

Türkiye’deki borsa ve diğer finans piyasalarına, yurtdışındaki fonlarını kullanarak yatırım yapan Türklerin sayısı oldukça dikkat çekici düzeyde. Uzmanlara göre, vergi ve diğer yükümlülükler açısından bir fark bulunmasa uyuşmazlık halinde daha kolay çözüm, gizlilik ve kolay para transferi Türklerin bu metodu seçmesinde etkili olabiliyor.