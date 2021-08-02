TTB: Randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 aşısının tedarikindeki yetersizlik nedeniyle randevusu bulunanların aşılanmasında sıkıntı yaşandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurmuş ve “Randevusuz gelmeyin” demişti. Koca, Sinovac aşısında ise sıkıntı olmayacağını söylemişti.

TTB açıklamasında şunlar denildi: “Aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık çalışanları ise bir kez daha sorunlar ile yalnız bırakılıyor. Yaşananların sorumlusu, başından beri bir aşı programı ve planlaması yapmayan Sağlık Bakanlığı’dır.”

Aşı tedarikindeki yetersizlikten dolayı randevusu olan insanların aşılanmasında sıkıntı yaşanıyor. Sağlık çalışanları ise bir kez daha sorunlar ile yalnız bırakılıyor.



Yaşananların sorumlusu, başından beri bir aşı programı ve planlaması yapmayan Sağlık Bakanlığı'dır. — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 2, 2021

Türkiye genelinde uygulanan doz sayısı 73 milyon 663 bin 418. Birinci doz aşılarını olanların sayısı 41 milyonu aştı. İki dozu da tamamlananların sayısı ise 27 milyon 553 bin 832.