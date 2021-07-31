Bakan Koca’dan BioNTech açıklaması: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısının sevkiyatında birkaç gün azalma olacağını duyurdu. Bakan Koca “Randevusuz gelmeyin” dedi.

Uygulanan doz miktarının 73 milyonu aştığı Türkiye’de Çin merkezli Sinovac ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in geliştirdiği aşılar kullanılıyor. Acil kullanım onayı verilen Sputnik V aşısı ise henüz uygulanmaya başlamadı.

Koca, şunları söyledi: “Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok.”