Gezi davası: Hakim ‘çArşı davası’yla birleştirme istedi, talebini kendi karşıladı

CANAN COŞKUN

İş insanı Osman Kavala, mimar Mücella Yapıcı, şehir plancı Tayfun Kahraman ve avukat Can Atalay’ın Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettikleri iddiasıyla yargılandığı davanın hakimi Mahmut Başbuğ, 15 Haziran’da çArşı davasının görüldüğü İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyaları birleştirme önerisi götürdü.

Başbuğ, 28 Temmuz’da da öneri götürdüğü mahkemeye geçici görevlendirmeyle gidip talebini karşıladı ve onay verdi. Bugün de 30 Ağır Ceza Mahkemesi’nde Gezi davasının duruşmasını yapan Başbuğ, çArşı davasıyla Gezi Parkı davasının birleşmesine ve Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Haziran 2019’da başlamıştı. Yargılamanın başında mahkemenin başkanı Mahmut Başbuğ idi. Kavala’nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi yazan Başbuğ, 18 Temmuz 2019’daki ikinci duruşmadan sonra mahkemenin ikinci heyetinin başkanlığına getirildi. Yerine getirilen başkan Galip Mehmet Perk, 18 Şubat 2020’deki son duruşmada davada yargılanan dokuz kişinin tahliyesine karar verdi. Yurtdışında bulunan sanıkların dosyasının da ayrılmasına karar verildi.

Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi 22 Ocak 2021’de beraat kararını bozdu ve dosya yerel mahkemeye döndü. Hakim Mahmut Başbuğ, bir ay sonra, 4 Şubat 2021’de başkan sıfatıyla, Osman Kavala’nın Henri Barkey ile yargılandığı darbe davasının Gezi Parkı davasıyla birleştirilmesine onay verdiğini yazdı. Ardından da yurtdışında bulunan kişilerin dosyası ayrıldığı dosyayla yeniden birleşti ve dosya başladığı haline döndü.

35 kişinin Aralık 2015’te beraat ettiği çArşı davasının kararı ise 28 Nisan 2021’de bozuldu. Kararı bozan Yargıtay, dosyanın Gezi Parkı davasıyla birleşmesine hükmetti. Hakim Başbuğ, söz konusu hükümle ilgili 15 Haziran 2021’de çArşı davasının görüldüğü İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazarak dosyaların birleştirilmesini önerdi. Ardından 28 Temmuz’da bu mahkemeye geçici olarak atanan Başbuğ, kendi talebini yerinde bularak birleştirmeye onay verdi.

Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

Gezi Parkı davasının birleştirme kararından önceki duruşmasında bir sonraki celsenin 6 Ağustos 2021’de yapılmasına hükmedilmişti. Ancak Başbuğ bugün celse açarak duruşma yaptı. Duruşmada çArşı davasıyla Gezi Parkı davasının birleştirilmesine, davanın da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılmasına karar verildi. Kavala’nın tutukluluğunun da devamına hükmedildi. Yargılama başlangıcında Kavala’nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi gerektiğini belirten Başbuğ, bu defa Kavala’nın tutukluluğunun devamına yönelik karara muhalefet etmedi.

Üye hakim: Kavala tahliye edilmeli

Kavala’nın tutukluluğunun devamına bu defa üye hakim Kürşad Bektaş muhalefet etti. Bektaş, Kavala’nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi gerektiğini belirtirken, davaların birleştirilmesine de şerh koydu. Bektaş, Gezi Parkı dosyasının çArşı dosyasına göre daha kapsamlı olduğunu, bu yüzden birleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

çArşı davasının Yargıtay’ın bozma kararı sonrasındaki duruşmasında bir sonraki duruşmanın 8 Ekim’de yapılmasına karar verilmişti. Bu duruşmada yargılamaya Gezi Parkı davasında yargılanan 16 kişi ve Henri Barkey de eklenecek ve sanık sayısı 52’ye çıkacak.