‘Sultanlar’ Rusya’yı 3-2 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele ettiği B Grubu’nda, Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 yendi. Grup maçlarını üçüncü olarak tamamlayan A Millilerin çeyrek finaldeki rakibi Sırbistan ya da Güney Kore.

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Maça çok iyi servis atarak başlayan Rusya Olimpiyat Komitesi, bu sayede 13-9’luk üstünlük sağladı ve Türkiye’ye molayı aldırdı. Meryem Boz’un sayılarına rağmen Federotseva’nın servislerde Goncharova ve Stratseva’yla pasör çaprazından sayılar bulan Rusya Olimpiyat Komitesi, seti bitirmeye 24-17’lik skorla yaklaştı. Son bölümde çok iyi servis atan ve bloklarda başarılı olan Filenin Sultanları, üst üste dört sayı almasına rağmen ilk set 25-21 kaybetti ve Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibinin etkili servislerinde manşet almakta zorlanan milli takım, 9-4 geriye düştü. File önünde etkisiz olan ve 16-9 geriye düşen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tuğba Şenoğlu’nun sayılarıyla farkı bire indirdi: 18-17. Tuğba’nın etkili servisleriyle milliler, 23-21 öne geçti. Milliler, seti 25-23 alarak setlerde durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette Meryem Boz’un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 15-13’lük üstünlük kurdu. Setin sonunda iyi servis atan ay-yıldızlı ekip, seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başından itibaren iyi servis atan Rusya Olimpiyat Komitesi, rahat bir oyun çıkardığı seti 25-15 kazandı ve durumu 2-2’ye getirdi.

Beşinci ve son sete iyi başlayan Türkiye oldu. Saha değişimine 8-3 önde giden ay-yıldızlı ekip, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.

‘Aklımız yangınla mücadele eden ülkemizde’

AA muhabirine konuşan takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, Olimpiyatın en önemli dönemecine geldiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Guidetti bize, ‘Turnuvanın en önemli maçı çeyrek final olacak. Yenilirsek daha ötesi yok. Bunu düşünün dedi. Şu an biz çeyrek final için çok istekliyiz. Kaç gündür ülkemizde süre gelen yangın haberlerini alıyoruz. Burada bile çamaşırhaneye gittiğimizde, ‘Hala sönmedi mi, sizinle kalbimiz’ diyorlar. Aklımız yangınla mücadele eden ülkemizde. Onların birkaç saatliğine de olsa aklını voleybola verdirip acılarını unutturabiliyorsak ne mutlu bize. Şunu bilmelerini istiyoruz ki hepimizin kalbi, aklı ülkemizde. Yangında mücadele edenden herkesten Allah razı olsun. İnşallah izleyenler için bu maç biraz enerji vermiştir.”

“Maça iyi başlamadık ama geri döndük. Daha çok isteyen taraf bizdik. Bu grup aşamasını galibiyetle bitirmek istiyorduk” diyen Dündar, galibiyetin çeyrek final öncesi moral olduğunu söyledi.

Cansu’nun dudağı patladı, Meliha’nın dişleri kırıldı

Kaptan, maçın son anlarında birbirleriyle çarpışan Cansu Özbay ve Meliha İsmailoğlu’nun durumuyla da ilgili şu bilgileri verdi: “Kötü çarpıştılar. Cansu’nun dudağı patladı. Meliha’nın öndeki iki dişi parçalı kırıldı. Parçaları bulduk. İnşallah bir şekilde dişini düzeltecekler. Sahanın her yeri kan oldu ve epey üzüldüler, ağladılar. İkisi de oyuna devam etmek istedi. Maçı bitirmek istediler. Çok şükür ciddi bir şeyleri yok.”

Karşılaşmanın en iyi isimlerinden Meryem Boz, zor bir maç oynadıklarının altını çizerek şunları söyledi:

“Burada hiçbir maç kolay değil. İki takım da çok iyi savaştı. Bir yanımız mutlu ama bir yanımız buruk. Ülkemizdeki yangınlardan dolayı. Umarım kurada da güzel bir şeyler çekip finale kadar gideriz. Kura sistemini biz de burada öğrendik. Açıkçası 2 ve 3. çapraz eşleşir diye biliyorduk. Avantaj ya da dezavantaj olup olmadığını göreceğiz. Hiçbir maça kolay gözüyle bakamazsınız. Şu an en son sıradaki takım bile çok iyi mücadele ediyor. Önemli olan sahaya her zamanki enerjimizi koymamız gerekiyor.”

İlk maçta Çin’i yenen sonrasında İtalya ve ABD’ye mağlup olan, Arjantin’i yenen A Millilerin çeyrek finaldeki rakibi bugün tamamlanacak grup maçlarından sonra netleşecek.