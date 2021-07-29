Türk voleybol takımı, ABD’ye yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı B Grubu üçüncü maçında ABD karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2’ye getirmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Milli takım gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

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ABD, ilk iki seti 25-19 ve 25-20’lik skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette atak yapan milli takım 25-17’yle durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren Türkiye, seti 25-20 önde tamamladı ve mücadeleyi ‘tie-break’ setine taşıdı.

Maçın son bölümünde daha az hata yapan ABD seti 15-12, maçı da 3-2 kazanan taraf oldu.