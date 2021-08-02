Rapçi Şehinşah’tan ‘sürpriz’: Konserde dinleyicilerine çay fırlattı

Rapçi Şehinşah dün geceki konserinde “Size bir sürprizim var” diyerek dinleyicilerine çay fırlattı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sel felaketi nedeniyle altı kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ev ve işyerinin zarar gördüğü Rize’ye 23 Temmuz’da gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlara çay atmıştı.
Erdoğan ‘felaket bölgesi ziyaretlerinde çay dağıtma geleneği’ yaratmak istediği izlenimi vererek 31 Temmuz’da günlerdir ormanları yanan Marmaris’i ziyaretinde de halka çay fırlatmıştı.
Şehinşah ismiyle bilinen rapçi Ufuk Yıkılmaz, dün gece Kuşadası’nda verdiği konserde çay fırlatma geleneğine gönderme yaptı. Instagram hesabından bu anları story olarak paylaştı.
Rapçi haziran ayında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındığını duyurmuştu.