Türkiye’nin birçok şehrinde elektrik kesintisi

Türkiye’nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var.
Bu illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri çökerken kurumların uzun bir süre boyunca açıklama yapmaması sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Ege Bölgesi’nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan ‘planlı kesintiler’ olduğu öğrenilse de büyük çoğunluğunun ‘plansız’ olduğu bildirildi.
Bakanlıktan açıklama
Kesintilere ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan sıcaklıklara dikkat çekti. Bu nedenle enerji tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını belirten bakanlık açıklamasında, “İlk müdahaleler yapılmış olup an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır” denildi.