Türkiye’nin birçok şehrinde elektrik kesintisi

Türkiye’nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var.

Bu illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri çökerken kurumların uzun bir süre boyunca açıklama yapmaması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İzmir de saatlerdir elektrik yok, 186 yı arıyoruz düşmüyor, ve görüyorum ki ülkenin heryerinde durum aynı, aynı anda orman yangını aynı anda elektrik kesintisi, bu iş nereye varacak acaba! #elektrikkesintisi — Mustafa (@rommelmaxim) August 2, 2021

Sanırım Türkiye'nin çoğu yerde #elektrikkesintisi var ben Malatya #arapgir ilçesindeyim sabahtan beri burada da yok. — Hakan Ergün (@hakanemusic) August 2, 2021

Elektriğide mi dışarıdan alıyorduk? Şarteli mi kapattılar?#elektrikkesintisi — Mert Doydu (@MertDoydu) August 2, 2021

Ege Bölgesi’nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan ‘planlı kesintiler’ olduğu öğrenilse de büyük çoğunluğunun ‘plansız’ olduğu bildirildi.

Bakanlıktan açıklama

Kesintilere ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, artan sıcaklıklara dikkat çekti. Bu nedenle enerji tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını belirten bakanlık açıklamasında, “İlk müdahaleler yapılmış olup an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır” denildi.