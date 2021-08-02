Milli güreşçi Rıza Kayaalp Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Olimpiyat üçüncüsü oldu. Bu, Kayalp’in Olimpiyat Oyunları’daki üçüncü madalyası.
Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh’i yendi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, iki sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.
Kayaalp, dün, Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez’e yarı finalde yenilerek final şansını yitirmişti.