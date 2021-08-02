Milli güreşçi Rıza Kayaalp Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Olimpiyat üçüncüsü oldu. Bu, Kayalp’in Olimpiyat Oyunları’daki üçüncü madalyası.

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Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh’i yendi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, iki sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Kayaalp, dün, Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez’e yarı finalde yenilerek final şansını yitirmişti.